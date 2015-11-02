В Сватово неизвестные запугивают людей мощным взрывом и призывают покинуть город

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской ОВГА Георгий Тука.

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"Подонки распространяют информацию среди местных жителей о том, что ожидается "мощный взрыв", призывая людей покидать город. Прошу СБУ выявить таких мерзавцев и прилюдно наказать их!!! Наказать любыми методами!!!" - подчеркнул он.

При этом Тука отметил, что никаких "мин с взрывателями" на складе не было. Все хранилось так, как положено.

Сватово.Кому невтерпеж расшатать страну изнутри!Во-первых: никаких "мин с взрывателями" на складе не было! Все сл... Posted by George Tuka on 2 ноября 2015 г.

Как сообщалось, 29 октября произошли взрывы и пожар на военных складах в городе Сватово Луганской области.