"Самая обсуждаемая тема в Крыму": оккупанты массово отправляют резервистов на переподготовку - СМИ

10:22, 11 февраля 2016
Общество
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В Крыму в рамках мобилизационных мероприятий людей массово отправляют на переподготовку. 

REUTERS

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на местного активиста Леонида Кузьмина.

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"Меня не вызвали, вызывали знакомых, это случилось в понедельник вечером. В 10 часов был звонок знакомому с требованием явиться в 8 часов утра на пункт сбора, в военкомат с вещами. Когда он пришел, там было порядка 50-100 человек. Их отправили на переподготовку, не сказали куда. Им объясняли, что это в связи с военными учениями, которые проходят в России. Это самая обсуждаемая тема в Крыму", - заявил Кузьмин.

Как сообщал УНИАН, ранее о мобилизации резервистов в оккупированном Крыму сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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