"Приведем под конвоем": Оккупанты в Крыму объявили мобилизацию резервистов - Чубаров

Об этом сообщил на странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров со ссылкой на источник.

От имени действующего лица он рассказал, что резервистов вызвали в военкомат. При себе сказали иметь паспорт и военный билет.

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"Когда я прибыл в военкомат, там уже было более 100 человек. У нас забрали военные билеты, которые возвратили через 3 часа, но уже с выписанными повестками, в которых было написано, что следует явиться 10 февраля к 21.00 к военкому. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, если есть, то водительское удостоверение, если медик, то санитарную книжку, если повар, то также подтверждающий документ. Работающим "призывникам" также выдали специальные корешки, чтобы они их вручили своему руководству по месту работы. На вопрос, куда, зачем и на сколько дней - полная тишина", - процитировал Чубаров слова источника.

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Отмечается, что люди начали возмущаться: у кого несколько дней назад была операция по болезни, у кого двое-трое малолетних детей и жена болеет, в общем разные, но реальные причины, не позволяющие столь внезапно оставить семью. "Ответ у оккупантов один – не придете сами в назначенный час, "приведем под конвоем", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.