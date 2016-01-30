В Минкульте заявили, что памятник Петровскому не был объектом культурного наследия

Памятник Григорию Петровскому, который стоял на Вокзальной площади Днепропетровска, не был объектом культурного наследия.

Об этом в своем Twitter написал министр культуры Украины Вячеслав Кириленко.

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"Ни в одном реестре памяток – ни национального, ни местного значения – памятника Петровскому в Днепре нет. Почему уголовное дело – неизвестно", – сказал Кириленко.

Как сообщал УНИАН, Полиция открыла уголовное производство по факту снесения вечером 29 января памятника советскому деятелю Григорию Петровскому в Днепропетровске. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, производства начато по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины (уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия).

Во время следствия будет установлена роль каждого участника мероприятия.

«На мероприятии присутствовали более 200 активистов. Для предупреждения силового противостояния и конфликтов общественный порядок охраняли 131 сотрудник днепропетровской полиции, также работали группы документирования. Для обеспечения безопасности граждан работники полиции ограничили входы и выходы из метро. После повреждения памятника Петровскому часть участников мероприятия направилась в парк им. Калинина с целью демонтажа одноименного памятника, однако после проведенной работниками полиции профилактической беседы, они отказались от замысла и разошлись», - говорится в сообщении полиции.

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Полиция также напоминает, что санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.