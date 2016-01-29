В Днепропетровске снесен памятник Григорию Петровскому (видео)
В Днепропетровске сегодня в 21 час на площади перед центральным железнодорожным вокзалом снесен памятник большевику Григорию Петровскому.
Как передает корреспондент УНИАН, инициатором сегодняшнего события выступил депутат Верховной Рады Андрей Денисенко, который несколько дней назад через социальную сеть призвал активистов выполнить закон Украины о декоммунизации и снести монумент «палачу и врагу» Украины.
В то же время лидеры фракций Днепропетровского горсовета накануне заявили о необходимости принятия соответствующего решения городской власти и гражданский демонтаж памятника.
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На площади в 18 часов собралось несколько сотен активистов и рядовых днепропетровцев. Сначала более 12-тонную бронзовую фигуру Петровского подпилили специальным инструментом. Впоследствии на место прибыл автомобиль с башенным краном, который предоставили коммунальные службы города. Через 3 часа монумент большевику был снесен с постамента.
Ранее УНИАН сообщал, что в Днепропетровске возле центрального вокзала на привокзальной площади местные жители и активисты пытаются снести памятник Георгию Петровскому. Отмечается, что между противниками и сторонниками демонтажа произошла словесная перепалка, а на привокзальную площадь приехала украинская музыкальная этно-рок группа "Вертеп".