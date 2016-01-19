Координатор блокады Крыма допустил военный сценарий возвращения оккупированного полуострова

Он отметил, что не верит в мирный сценарий освобождения полуострова, передает "Крым. Реалии".

"Я не верю в мирный сценарий освобождения Крыма, но это мое субъективное мнение", – сказал Ислямов.

При этом он спрогнозировал возможный сценарий развития событий на полуострове из-за экономических трудностей в России.

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"Это будет происходить скорее всего так: санкции додавят, я так думаю, что Путина сместят в ближайшей перспективе, придет какая-то военная хунта, которая решит все-таки организовать последний свой бой. Потому, что они для этого готовились столько времени. Им это покажется предательством со стороны любого другого политика, который будет возвращать Крым", – предположил Ислямов.

Напомним, ранее инициатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов заявил о формировании батальона для входа в оккупированный Крым. По его словам, данное формирование будет помогать и милиции, и полиции.