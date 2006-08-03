Назначение Януковича станет хорошим сигналом для фондового рынка

Назначение Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром (т. е. разрешение неопределенной политической ситуации) - хороший сигнал для украинского фондового рынка в целом, и для компаний донецких бизнес-групп в частности. Так начальник отдела по работе с портфельным инвесторами ИФК «Арт-Капитал» Владимир ОВАДЕНКО прокомментировал агентству УНИАН внесение Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в парламент представления на назначение Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром.

Говоря о том, как повлияет назначение В.ЯНУКОВИЧА главой правительства на фондовый рынок, в частности, на котировки акций компаний, подконтрольных донецким бизнес-группам, эксперт выразил сомнение, что сам по себе факт назначения В.ЯНУКОВИЧА способен повысить котировки контролируемых (донецкими бизнес-группами – УНИАН) компаний. «Тем не менее, это предпосылка к тому, что уже в ближайшем будущем можно ожидать значительное улучшение условий хозяйствования для указанных компаний», - отметил В.ОВАДЕНКО (в ПФТС, например, торгуются "Азовсталь", Авдеевский коксохимзавод", - УНИАН).

Учитывая, что около половины наиболее активно торгуемых в ПФТС компаний входят в орбиту интересов донецких бизнес-групп, рост их котировок будет дополнительным стимулирующим фактором роста украинского фондового рынка, подчеркнул эксперт.

При этом В.ОВАДЕНКО добавил, что, собственно, назначение премьера (независимо от персоналий) - это позитив для инвестиционного климата Украины, однако, более серьезное влияние будут иметь первые шаги нового правительства, а также его экономическая политика.

Справка УНИАН. В Верховную Раду Украины по списку Партии Регионов прошли ряд представителей бизнеса Донецкого региона. В частности, Ринат АХМЕТОВ, которому принадлежит 90% компании «Систем кэпитал менеджмент». ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» является крупнейшей управляющей компанией Украины, владеет и управляет активами в металлургической, машиностроительной, энергетической, угольной, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа и других отраслях и сферах экономики. В настоящее время СКМ владеет контрольными пакетами акций более 90 предприятий (включая опосредованное владение). В частности, компания является акционером металлургического комбината «Азовсталь», Енакиевского металлургического завода, Харцызского трубного завода, Авдеевского коксохимического завода, Центрального и Северного горно-обогатительных комбинатов.

Кроме того, в ВР по списку ПР прошли и другие представители бизнеса донецкого региона, в частности, Корпорации "Индустриальный союз Донбасса", ОАО "Укрподшипник" и др.