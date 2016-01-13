Порошенко в четверг ответит на вопросы журналистов

Президент Украины завтра, 14 января, даст первую в новом году пресс-конференцию.

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Она состоится в "Мыстецьком Арсенале" на ул. Лаврской, 10-12, в 15:00, отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что очередная большая пресс-конференция Порошенко состоится в январе. В свою очередь пресс-секретарь президента Святослав Цеголко подчеркнул, что в прошлом году Порошенко дал около 90 брифингов и пресс-конференций.