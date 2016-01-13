Порошенко в четверг ответит на вопросы журналистов
18:01, 13 января 2016Общество
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Большая пресс-конференция главы государства состоится в Киеве.
Петр Порошенко в четверг ответит на вопросы журналистов / УНИАН
Президент Украины завтра, 14 января, даст первую в новом году пресс-конференцию.
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Она состоится в "Мыстецьком Арсенале" на ул. Лаврской, 10-12, в 15:00, отмечают в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что очередная большая пресс-конференция Порошенко состоится в январе. В свою очередь пресс-секретарь президента Святослав Цеголко подчеркнул, что в прошлом году Порошенко дал около 90 брифингов и пресс-конференций.
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