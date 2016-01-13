Очередность выполнения пунктов Минских соглашений должны совместно решать все заинтересованные стороны, а не Путин - депутат ЕП

17:51, 13 января 2016
Политика
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Вице-президент группы альянса социалистов и либералов Европейского парламент Кнут Флекенстайн (Германия) считает, что очередность выполнения пунктов Минских соглашений должна решаться совместно всеми заинтересованными сторонами, а не президентом России Владимиром Путиным.

REUTERS

Об этом говорится в его комментарии агентству УНИАН относительно интервью российского президента газете Bild, в котором Путин заявил, что сначала Украина должна внести изменения в Конституцию, а затем будет возвращен контроль над границей.

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Флекенстайн отметил, что оба пункта - по восстановлению контроля над государственной границей и по реформе Конституции, которая направлена на децентрализацию, являются частями Минских договоренностей, которые уже согласованы всеми заинтересованными сторонами.

"Решение относительно последовательности мероприятий может быть принято в рамках продолжающихся переговоров и совместно соответствующими представителями", - убежден европейский депутат.

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