МакКартни доволен: гроза сделала концерт более драматичным

Пол МакКартни остался очень доволен киевской погодой и тем, что проливной дождь с грозой не разогнал зрителей с Майдана. Погода, по мнению битла, была очень удачной: гроза придала шоу больше драматизма.

«Мы приехали в Киев, чтобы вместе со всеми украинцами провести этот великий вечер. Мы сделали все, что могли, и необычайно вдохновлены этим. Когда сверху гремит гром, сверкают молнии и поливает дождь – с этим человек ничего не может поделать. Погода была в руках высших сил, но я чувствовал, что она изменится к лучшему. И как только мы вышли на сцену, дождь стал слабеть, зонтики закрываться, и вместе со всеми зрителями мы сделали великое шоу. Хотя гроза сделала его еще более драматичным», - заявил Пол МакКартни после Independence Concert в своем комментарии, переданном УНИАН.

«Можно получить колоссальную обратную связь с любой аудиторией, но когда речь идет о постсоветских странах, ты понимаешь, что никогда ничего подобного у них не было, у них не выступали ни The Beatles, ни кто бы то ни было из нашей группы. Здесь для многих людей музыка The Beatles означала свободу тогда, когда им не позволялось ее слушать, когда это было даже наказуемым и у каждого могли быть из-за этого проблемы. Поэтому она имеет здесь гораздо большее значение. После объявления «гласности» музыка тех лет стала здесь символом личного раскрепощения и свободы», - похвастал МакКартни.

По мнению организатора концерта Виктора Пинчука, «самым главным было то, что народ Украины сегодня смог услышать эти великие песни на своей земле. Сегодня вся страна говорила на одном языке – языке мира, любви и свободы. Сегодня мы все были вместе»

Independence Concert прошел на Майдане Независимости. Концерт также передавался «вживую» на площади крупнейших городов: Харькова, Днепропетровска, Одессы, Львова, Севастополя, Донецка и Черновцов.

Пол и его группа сыграли 33 композиции, среди которых были такие хиты как Wings, как ‘Jet`, ‘My Love` and ‘Band On The Run` и такие сольные вещи, как ‘Flaming Pie` и наиболее часто исполняемый хит ‘Dance Tonight`.

По просьбе украинских фанов прозвучала также специальная версия хита Wings ‘Mrs. Vanderbilt`, знаменитая ‘Back In The USSR`.

Уже после того, как публика решила, что шоу закончилось, Пол вернулся на сцену с украинским флагом для того, чтобы закончить свой вечер эмоциональным исполнением ‘Yesterday` и роковой интерпретацией ‘Sgt. Pepper`s`.