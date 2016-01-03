В школах "ДНР" хотят сделать украинский язык факультативным
Украинский язык станет факультативным в школах самопровозглашенной "ДНР".
Об этом заявил представитель "ДНР" на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Денис Пушилин, передает "Русская служба новостей".
"В обязательном порядке русский язык. Украинский язык еще изучается. В будущем мы планируем сделать его факультативным, чтобы он изучался, как и другие языки", - рассказал Пушилин.
Читайте также"Без языка оккупанта": Порошенко предложил заменить в паспортах русский язык на английский
Также он отметил, что в "ДНР" возрождают детские организации по модели советской пионерии.
Ранее миссия ОБСЕ по оценке состояния дел с соблюдением прав человека (HRAM) заявила, что на полуострове после его оккупации Россией происходит постоянное сокращение объемов изучения украинского языка.