Путин вновь подтвердил приверженность своим первоначальным военным целям, - ISW

Эксперты подчеркнули, что все заявления Путина являются требованиями о капитуляции Украины.

Российский диктатор Владимир Путин и высокопоставленные чиновники Кремля в очередной раз подтвердили приверженность России своим первоначальным военным целям - полной капитуляции Украины, в то время как Украина, Соединенные Штаты и Европа готовы возобновить переговоры о прекращении войны. Об этом пишет в своем отчете американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание: 23 июня Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но отметил, что Россия будет вести переговоры только на основе Стамбульских протоколов 2022 года, выступления Путина в Министерстве иностранных дел России в июне 2024 года и якобы достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже (Аляска) договоренностей с Соединенными Штатами. Эксперты подчеркнули, что все они являются требованиями о капитуляции Украины.

Так, в отчете отмечается, что требования России, сформулированные в Стамбульских протоколах 2022 года, навсегда запретили бы Украине вступать в НАТО, наложили бы строгие ограничения на украинскую армию и запретили бы Украине получать западную военную помощь, при этом не введя никаких ограничений в отношении численности или возможностей российских вооруженных сил.

Видео дня

"Таким образом, заявления Путина от 23 июня отражают его взгляд на максималистскую позицию, с которой он начнёт любые возобновлённые мирные переговоры", - считают эксперты.

Они также напомнили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров аналогично заявил 23 июня, что Россия достигнет всех своих военных целей, включая нейтралитет и безъядерный статус Украины, отмену якобы "дискриминационных" законов против русского языка и Русской православной церкви (РПЦ), а также уважение Украины к незаконным фиктивным российским референдумам в оккупированном Крыму и Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях. В ISW пояснили:

"Заявления как Путина, так и Лаврова являются повторением первоначальных военных целей России от 2022 года, что равносильно полной капитуляции Украины, фактически сигнализируя о том, что любое мирное соглашение, не учитывающее российские требования не только к Украине, но и к НАТО и Западу, не удовлетворит Россию. Путин продолжает полагаться на тактику переговоров, целью которой является ложное представление российских военных как находящихся на грани разрушения украинской обороны".

Призывы Путина к миру

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация заявила о якобы готовности к возобновлению мирных переговоров, однако исключительно на основе так называемых "станбульских договоренностей" 2022 года.

Так, Путин отметил, что российская сторона не видит причин для отказа от этих положений. Кроме того, в качестве основы для возможных встреч он назвал "принципы Стамбула и Анкориджа", так называемые "реалии на местах" и ультимативное заявление МИД РФ в 2024 году. Диктатор в очередной раз повторил лживый тезис о том, что мирный процесс якобы был прерван исключительно по инициативе Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: