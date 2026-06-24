Россия может использовать 'Союзное государство' для втягивания белорусов в войну, - ISW

Кремль может пытаться призывать белорусских граждан в ряды армии РФ.

Кремль может попытаться использовать договор о коллективной безопасности "Союзного государства", чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины и получить доступ к белорусским людским и учебным ресурсам. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Ранее аналитики прогнозировали, что Россия может пытаться использовать население Беларуси в качестве источника набора новобранцев, чтобы компенсировать системный дефицит личного состава, с которым российские оккупанты сталкиваются с мая 2022 года.

Кроме того, ISW писал, что Кремль может пытаться призывать белорусских граждан в ряды армии РФ, учитывая, что белорусы и россияне имеют единый статус гражданства в соответствии с Договором о Союзном государстве, и, в теории, обладают равными правами в соответствии с законодательством Союза.

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"Кремль мог бы утверждать, что, следовательно, белорусы также имеют те же гражданские обязанности и ответственность в соответствии с законодательством Союза. Российские чиновники могут однажды настоять на том, чтобы белорусские граждане де-факто аннексированной Беларуси служили в российских вооруженных силах или в контролируемых Россией военных формированиях Союза в соответствии с единым законодательством Союза", - добавили аналитики.

Беларусь и война в Украине - последние новости

Ранее The Wall Street Journal писал, что Россия оказывает давление на Беларусь, чтобы расширить фронт по двум сценариям. По словам журналистов, ключевыми каналами влияния Москвы на Минск стали переговоры между самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и послом РФ Борисом Гризловым.

"Россия усиливает давление на Беларусь… Требования Москвы включают использование белорусской территории для запуска дроновых атак против Украины, расширение линии фронта на запад", - отметило издание.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров цинично обвинил Украину в попытке втянуть Беларусь в войну. Также он обвинил Украину в нападении на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области.

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