Что необходимо Украине, чтобы иметь собственное баллистическое оружие: эксперты дали ответ

По их словам, ракетная программа должна стать государственной политикой на 10–20 лет, а не краткосрочным проектом.

Для создания украинского баллистического оружия нужна долгосрочная государственная стратегия на 10–20 лет, которая будет включать как финансирование, так и привлечение частного сектора оборонной промышленности. Такое мнение высказывают эксперты, пишет"РБК-Украина".

"В промышленности всё вращается вокруг трёх столпов: денег, людей и "железа", – сказал главный редактор специализированного издания Defense Express Олег Катков.

Как пояснил Катков, средства нужны прежде всего для того, чтобы закупать оборудование и платить людям.

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Кроме того, по его словам, этих людей нужно еще и готовить и обучать, но здесь возникают нюансы – как именно использовать эти средства.

Эксперт пояснил, что государственные предприятия чаще получают прямое финансирование на разработку некоторых видов вооружения, тогда как частные обычно создают продукт за собственные средства, а режим госзакупок вступает в силу уже после того, как изделие доказало свою работоспособность на поле боя.

В то же время, по мнению директора по развитию оборонного предприятия, офицера Воздушных сил в резерве Анатолия Храпчинского, в данном случае необходимо создать профильное государственное агентство, которое выступало бы главным архитектором заказов в сотрудничестве с частным сектором.

Он также считает, что ракетная программа должна быть государственной политикой на 10–20 лет, а не краткосрочным проектом.

"Когда у нас будет принята на законодательном уровне, условно говоря, государственная программа, предусматривающая, что через 20 лет мы развернемся и станем на 70% независимым производителем в оборонной отрасли, тогда, соответственно, это будет работать", – отметил Храпчинский.

Украинская баллистика: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Сергея Грабского, если все пойдет по плану, говорить о создании украинских противоракет как более дешевой альтернативы Patriot можно будет в 2027 году. Вместе с тем эксперт обратил внимание, что противобаллистические ракеты являются в некотором роде новым продуктом не только для Украины, но и для большинства стран мира. По его словам, высокая цена на такие ракеты объясняется тем, что это чрезвычайно сложный технологический продукт, в котором используется совершенно иная философия перехвата воздушных целей.

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