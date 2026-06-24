Кто в украинском шоу-бизнесе наиболее недооценен: Гросу удивила признанием о коллегах

По мнению певицы, Дмитрий Волканов обладает особой энергетикой, которая напоминает ей Андрея Данилко.

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно впервые стала мамой и окрестила своего малыша, поделилась мнением о коллегах по украинскому шоу-бизнесу. В частности, самым интеллигентным представителем она без колебаний назвала народного артиста Украины Иво Бобула. Об этом артистка рассказала в блиц-интервью Champion Radio.

По мнению Гросу, до сих пор не раскрыл свой потенциал в полной мере Владимир Дантес, о котором она высказалась более подробно. По её словам, 37-летний певец является одним из самых недооценённых украинских исполнителей и способен достичь гораздо большего.

"Дантес. Мне кажется, что на данный момент он может быть ещё выше. Он может достичь очень многого", – отметила Гросу.

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Не менее неожиданно певица отозвалась и о молодом исполнителе Дмитрии Волканове, который начал творческий путь с участия в "Х-факторе". Она подчеркнула, что у артиста особая энергетика, напоминающая ей Андрея Данилко. Известно, что Волканов четыре года работал в группе звезды.

Кроме того, в рамках этого же блиц-интервью Злату Огневич и Таяну Гросу назвала певицами с самыми мелодичными голосами, а лучшей украинской актрисой она назвала Ольгу Сумскую, которая приобрела большую популярность после роли Роксоланы в одноименном сериале.

Напомним, 1 июня Алина Гросу показала, как вместе с мужем крестила первенца Марка Габриэля. Кумой певицы стала народная артистка Украины Ирина Билык. В то же время журналистка Соня Кошкина обратила внимание, что ребенка крестили "в московской церкви у гражданина России", который ещё в 2022 году попал в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского.

Через несколько дней Гросу отреагировала на высказывания Кошкиной, в частности, подчеркнув, что "никакие посторонние разговоры или предположения не омрачат теплые семейные традиции и счастливые моменты", посвященные ребенку. Певица пояснила, что в этом храме крестили ещё старшее поколение семьи Гросу.

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