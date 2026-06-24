Россия готовится к серийному производству нового зенитного ракетного комплекса

Россия уже продвигает зенитный комплекс "Крона" за рубежом.

В российском концерне "Калашников" сообщили о планах развернуть серийное производство нового зенитного ракетного комплекса "Крона-Е". Об этом сообщают кремлевские СМИ.

"Концерн готовится к серийному освоению нового зенитного ракетного комплекса ближнего действия территориальной противовоздушной обороны "Крона-Е", предназначенного для защиты стратегически важных объектов от средств воздушного нападения, прежде всего БПЛА среднего класса", - пишет ТАСС со ссылкой на представителя концерна "Калашников".

По словам специалистов портала Defense Express, "Крона-Е" можно назвать новой лишь условно. И хотя впервые этот комплекс был представлен всего полтора года назад, его концепция берет начало еще с 1990-х годов.

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Фактически речь идет о ребрендинге ЗРК "Сосна", который так и не был доведен до серийного производства. Последний позиционировался как преемник зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", созданного еще во времена СССР.

По своим возможностям новый комплекс похож на предшественника. "Крона-Е" может использовать два типа ракет: 9М340 и 9М333. Дальность поражения целей ЗРК "Крона-Е" составляет до 10 км.

Сегодня Россия продвигает зенитный ракетный комплекс "Крона" за рубежом. Не исключено, что запуск серийного производства может быть связан с тем, что Москва уже нашла экспортного заказчика.

Также ранее гендиректор "Калашникова" Алан Лушников заявлял, что новый ЗРК будет "чрезвычайно эффективным и востребованным" в российско-украинском конфликте.

Российские ЗРК - другие новости

Недавно "Калашников" передал российской армии очередную партию зенитных управляемых ракет 9М333. Они применяются зенитными ракетными комплексами "Стрела-10", которые активно используются в российско-украинской войне.

Поставки новых ракет происходят на фоне беспрецедентных потерь российских ЗРК.

Как сообщали в СБУ, в течение 2025 года спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили дальнобойными ударами половину имеющихся у россиян зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

В этом году "геноцид" систем ПВО России продолжился. Эксперты объясняют большие потери тем, что украинским дронам всё чаще удаётся прорываться в тыл РФ.

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