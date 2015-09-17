ОБСЕ: Преподавание украинского языка в Крыму почти исчезло из-за давления на школы

Об этом говорится в обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ отчете миссии по оценке состояния дел с соблюдением прав человека в Крыму, которая работала на оккупированной территории 6-18 июля 2015 года.

Миссия работала в Крыму по приглашению правительства Украины. Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ) и верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств (ВКНМ) совместно провели миссию по оценке ситуации с соблюдением прав человека в Крыму.

Читайте такжеВ Крыму не желают открывать национальные классы по изучению крымскотатарского языка - Меджлис

"Обучение на украинском языке и его изучение в Крыму сокращается из-за давления на администрации школ, учителей, родителей и детей с целью прекратить преподавание на украинском языке и его изучение. Это может в дальнейшем ограничить существование украинского языка и культуры на полуострове. Преподавание на крымскотатарском языке и изучение наталкивается на преграды и проблемы, вызванные аннексией, и нуждается в поддержке и возрождении", - говорится в отчете.

В исследовании сказано, что всего лишь в 20 школах в Крыму работают некоторые классы с украинским языком обучения. Продолжается изучение украинского языка как предмета в отдельных школах, однако его объемы постоянно сокращаются и во все меньшем количестве школ украинский изучается как факультатив (без оценки) один час в неделю.

Миссия также отмечает, что в 2015-2016 годах на полуострове не планируется создание первых классов с украинским языком обучения, поскольку администрации школ сообщают об отсутствии соответствующих заявлений со стороны родителей.

Представители миссии отмечают, что крымские татары и украинцы, которые открыто поддерживают территориальную целостность Украины и не поддерживают де-факто оккупационные российские "органы власти", находятся в особенно уязвимом положении.

Меджлис, орган самоуправления крымских татар, стал основным объектом административных и уголовных преследований со стороны российской власти в Крыму. Запугивание, изгнание и заключение выдающихся лидеров Меджлиса крымскотатарского народа имеет пагубное влияние на реализацию политических и гражданских прав членов крымскотатарской общины.

"Де-факто властные органы недавно наложили жесткие ограничения на право на свободные собрания лиц, которые принадлежат к крымскотатарской и украинской общинам и открыто демонстрируют свою самобытность и оппозицию к незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Символические элементы украинской идентичности и проявления культурной и религиозной самобытности ограничиваются или подавляются с помощью административных и правоохранительных мер", - говорится в отчете.