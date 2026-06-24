Капсульные отели снова входят в моду: в чем секрет их популярности

Изначально эти отели не обязательно предназначались для туристов.

Капсульные отели вновь набирают популярность во всем мире. То, что раньше казалось диковинкой, связанной с Японией, сегодня становится все более привычным видом размещения в Лондоне, Париже, Брюсселе и других европейских мегаполисах. Об этом пишет nlc.

Капсульный отель зародился в Японии, но уже не является исключительно японской особенностью

История капсульных отелей началась в Японии. Первое такое заведение открыли в 1979 году в Осаке. Его суть заключалась в том, чтобы на небольшом пространстве, относительно дешево и быстро можно было переночевать.

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"Изначально эти отели не обязательно предназначались для туристов. Многие японские капсульные отели предлагали практичное решение для офисных работников, задерживающихся на работе, городских пассажиров, пропустивших последний поезд, или тех, кому требовалось всего несколько часов сна", - говорится в материале.

Модель была проста - гость арендует не целую комнату, а только спальное место. Ванная, туалет, камера хранения и многие другие услуги находятся в общих помещениях. При этом цена ниже, местоположение часто очень центральное, а система очень эффективна.

В Лондоне уже есть отель на тысячу капсул

Одним из самых ярких примеров распространения капсульных отелей в Европе является Лондон. В частности, отель Zedwell Capsule Hotel, расположенный возле Пикадилли-Серкус, предлагает более тысячи спальных капсул в историческом здании - Лондонском павильоне.

"Капсулы - это не футуристические пластиковые трубы, а скорее обшитые деревом спальные кабинки, которые закрываются. В них есть матрас, постельное белье, система фильтрации воздуха, освещение, Wi-Fi и закрытая личная зона, но душевые кабины общие. Отель специально рассчитан на то, чтобы гости могли переночевать в центре Лондона, с удобным транспортным сообщением, дешевле, чем в традиционных гостиничных номерах", - объясняют в публикации.

Почему люди выбирают капсулу вместо гостиничного номера?

Ответ кроется в цене и местоположении. В частности, в центральной части города традиционные гостиничные номера часто очень дорогие. В свою очередь, капсульный отель предназначен для тех, кому не важна большая комната, ведь люди все равно возвращаются туда лишь для того, чтобы поспать.

Это может быть особенно привлекательно для тех, кто путешествует самостоятельно, во время коротких визитов в город, после концерта или спектакля, перед ранним рейсом, в деловой поездке или когда кто-то не хочет ночью долго ехать домой в пригород", - отмечает издание.

Таким образом, капсульный отель занимает промежуточное положение между хостелом и отелем. Он не предоставляет такой свободы и комфорта, как отдельная комната, однако может предложить больше личного пространства, чем классическая спальня с двухъярусными кроватями.

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