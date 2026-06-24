Техосмотр всех авто в Украине станет обязательным: эксперт назвала слабые места реформы

Обязательный технический контроль транспорта входит в число обязательств Украины перед ЕС.

Украина восстанавливает обязательный технический контроль легковых автомобилей, отмененный еще в 2011 году из-за коррупции. Ожидается, что страна должна запустить систему до конца 2027 года. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе в Facebook.

По её словам, технический контроль транспорта входит в обязательства Украины перед ЕС, согласно директиве 2014/45/ЕС о периодическом техническом осмотре транспортных средств.

"Реформа требует, чтобы инспекторы проходили обучение и периодическую переаттестацию, а для тех, кто уже работает, предусматривает переходный период. Отдельно отмечается, что инспектор должен действовать независимо и не иметь конфликта интересов, то есть его вознаграждение не может зависеть от результата осмотра", – отметила Коссе.

Видео дня

Эксперт указала, что для Евросоюза техосмотр – не формальность, а инструмент безопасности на дорогах и защиты окружающей среды, призванный резко снизить смертность и травматизм. Соответственно, Брюссель оценивает не только наличие закона, но и то, насколько система целостна, прозрачна и одинакова для всех.

"Аккредитация, согласование и регистрация пункта техосмотра заменяются одной электронной процедурой, срок которой не превышает 30 дней. Появляется отдельная профессия – инспектор по техническому контролю", – отметила эксперт.

По её словам, все инспекторы, в том числе те, кто работает сейчас, должны подтвердить квалификацию и обновлять её каждые 5 лет. За каждый осмотр отвечает конкретный человек, а фото и видео с осмотра планируют анализировать с помощью программы на основе ИИ, которая будет выявлять подозрительные случаи.

Коррупционные риски

Параллельно с реформой Минразвития и общественная организация "Вместе против коррупции" провели антикоррупционное исследование, в ходе которого проанализировали всю систему – от выхода оператора на рынок до проверки результатов. По словам Коссе, вывод неутешителен. Без устранения слабых мест реформа рискует воспроизвести схемы, существовавшие до 2011 года.

Коссе указала на три слабых места реформы:

видео с осмотра хранится в самом пункте техосмотра, а не государством в отдельном хранилище. Оператор контролирует собственные доказательства и может их изменить или удалить;

результаты измерений вносят в систему вручную, поэтому цифры можно подделать;

ответственность размыта на абстрактный "центр", а не закреплена за инспектором, проводившим осмотр.

Когда введут техосмотр

По ее словам, законопроект планируют опубликовать до конца лета. После чего планируется выделить месяц на общественное обсуждение и ещё месяц на согласование, а затем подать в парламент в сентябре–октябре этого года. Внедрить изменения Украина намерена до конца 2027 года.

"Когда времени мало, проще всего принять закон вовремя, а защиту от коррупции доработать позже. Тогда мы получим новую процедуру со старыми уязвимостями внутри. И тогда формально реформа будет, а коррупция останется", – добавила Коссе.

Технический контроль автомобилей – главные новости

В Украине планируют ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили. Сейчас в Украине технический контроль действует только для коммерческих грузовиков и автобусов.

В начале этого года стало известно, что в Украине планируют начать реформу технического контроля. Запланированная реформа станет частью обширного пакета изменений в сфере автотранспорта, безопасности и перевозок, которые должны приблизить украинские правила к стандартам Евросоюза.

Ранее ряд экспертов критиковали эту инициативу и называли ее потенциально коррупционной. Генеральный директор компании Luaz Motors Вадим Игнатов рассказывал, что проверка технического состояния автомобилей прямо "на обочине" является ошибочным подходом.

Вас також можуть зацікавити новини: