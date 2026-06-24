Как охладиться в жару без кондиционера: 12 простых приёмов, которые помогают австралийцам

Облегчить состояние в жаркую погоду бывает жизненно необходимо.

В Европе царит адская жара. Не является исключением и Украина, где синоптики на ближайшую неделю прогнозируют повышение температуры воздуха. Издание The Guardian рассказало, какими энергосберегающими способами пользуются в Австралии, чтобы облегчить состояние во время жаркой погоды.

В статье отмечается, что австралийцы почти не потеют, когда температура воздуха составляет +28 °C, и это не потому, что они особенные, а потому, что научились адаптироваться к окружающей среде.

По словам автора, многие австралийцы пользуются кондиционерами, но поскольку эти приборы потребляют много энергии, он решил перечислить экологичные способы охлаждения.

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1. Закрыть окно шторами или жалюзи

Поддерживать комфортную температуру в доме во время жары означает не допускать попадания тепла внутрь, когда температура достигает пика, а затем впускать прохладный воздух, когда на улице становится прохладнее.

Научный сотрудник по оценке устойчивого развития в Университете Шеффилда Стюарт Уокер предлагает в жаркие дни закрывать шторы.

"Если солнце в течение определенного времени попадает в комнату, она нагревается, а затем остается жаркой. Поэтому не стоит реагировать уже тогда, когда в комнате стало жарко. Нужно было действовать девять часов назад, когда солнце только начало попадать в эту комнату", – говорит он.

Защищать дом от прямых солнечных лучей – это повседневная привычка в Австралии. Как только солнце начинает попадать в помещение или даже раньше, там закрывают окна.

Для этого можно также использовать сотовые жалюзи, которые особенно хорошо предотвращают накопление тепла, в том числе и зимой. Их изоляционные свойства обусловлены сотовой формой, которая удерживает воздушные карманы, создавая тепловой барьер между внутренним и внешним пространством.

2. Впустить более прохладный ночной воздух

Как только солнце садится – пора открыть окна и выпустить тепло. Если есть возможность открыть двери и окна с разных сторон дома – будет еще лучше: это создаст сквозной ветерок, который особенно эффективен для охлаждения.

В связи с этим стоит подумать об установке сеток от насекомых, которые позволят окнам оставаться открытыми всю ночь.

Если вам посчастливилось жить в доме с несколькими спальнями, Уокер советует выбрать самую прохладную комнату – она, вероятно, будет выходить на север. Если вы живете в многоэтажном доме, самые прохладные места, скорее всего, будут на нижнем этаже.

3. Воспользоваться вентилятором

Профессор Олли Джей из Сиднея говорит, что пока температура ниже 40 °C, "вентиляторы эффективно охлаждают". Когда температура превышает 35 °C, использование вентилятора может быть вредным. В его лаборатории термоэргономики ученые испытали вентиляторы при температуре 45 °C и влажности 15 % и обнаружили, что они "ускоряют нагревание [людей]".

Хотя вентиляторы не изменяют температуру воздуха, движение воздуха вокруг тела "может значительно усилить испарение", а именно испарение помогает человеческому организму охлаждаться.

По словам Джея, чем больше вентилятор – тем лучше. Небольшие настольные и портативные вентиляторы могут помочь субъективно легче переносить жару. Но, как отметил учёный, влияние маленьких вентиляторов на отвод тепла "не будет достаточным, чтобы существенно изменить ситуацию".

5. Просыпаться раньше

Не случайно австралийцы – одни из тех, кто просыпается раньше всех, ведь в жаркие дни заниматься физическими упражнениями, выгуливать собаку, поливать сад лучше всего сразу после рассвета, говорится в статье.

После завершения дел автор советует закрыть жалюзи и двери в комнаты, выходящие на юг и запад, чтобы предотвратить попадание тепла в остальные части дома.

6. Одеваться в соответствии с погодой

По словам Джея, открытая кожа способствует лучшему испарению. Поскольку же вы не можете выйти из дома голым, стоит надевать свободную одежду из натуральных волокон. Что касается одежды с влагоотводящими свойствами, то она "не так хорошо сохраняет прохладу", говорит Джей.

Джей отмечает, что нижнее белье из влагоотводящих материалов носить вполне нормально – оно "хорошо подходит для комфорта". Но для верхних слоев одежды лучше выбирать вещи из 100% хлопка, льна или смеси этих материалов. Если вы будете находиться на солнце, лучше выбирать одежду светлых цветов, ведь темные оттенки поглощают больше тепла.

7. Следить за потреблением жидкости

Прежде чем выходить из дома, возьмите с собой полную бутылку воды и пейте больше, чем считаете нужным, отмечают в издании.

"Количество жидкости, которое вам необходимо, в значительной степени зависит от вашего роста, пола и уровня активности, но австралийцам рекомендуют не менее 2,5 литра для мужчин и 2,1 литра для женщин... Чай и кофе могут быть частью этого потребления жидкости", – говорится в статье.

По словам Джея, нет никаких доказательств того, что кофеина в жару следует избегать, поскольку его мочегонный эффект "слабый".

8. Старайтесь находиться в тени

Во время прогулки на свежем воздухе переходите на тенистую сторону и выбирайте скамейку в парке под деревом. Также в издании советуют с 11:00 до 15:00 полностью избегать солнца, если это возможно. Не только потому, что оно греет, но и потому, что может обжечь: если у вас светлая кожа, в таких условиях ни один солнцезащитный крем вас не спасет. Если же приходится всё-таки выходить на улицу, надевайте шляпу с широкими полями, чтобы затенить всё лицо.

9. Снизить температуру тела

Большой глоток холодной воды не только поможет вам восстановить водный баланс, но и снизит температуру, поэтому это первое, что нужно попробовать, когда вам слишком жарко, пишет автор. Если вы приходите в офис обезвоженными, брызги прохладной воды на лицо мгновенно облегчат состояние. Также можно приложить к затылку мокрое полотенце.

В течение дня дома целесообразно обливаться холодной водой или надевать мокрую одежду. По данным издания, это научно обоснованные низкоэнергетические методы охлаждения, особенно в сочетании с сидением перед вентилятором.

10. Подумать о том, чтобы не готовить еду

Если в вашем доме уже тепло, включение плиты или духовки только ухудшит ситуацию. Поэтому автор предлагает отдавать предпочтение блюдам, не требующим термической обработки.

11. Охладить свою постель

Убедитесь, что ваша постель обита натуральными волокнами, и не используйте одеяла с синтетическим наполнителем. Они могут прекрасно согревать вас зимой, но летом вы будете чувствовать себя так, будто спите в мусорном мешке, говорится в статье. Когда особенно жарко – достаточно простой простыни из льна или хлопка.

"Чтобы снизить температуру непосредственно перед сном, примите прохладный душ. Холодная вода снизит температуру кожи и тела, а если вы останетесь немного влажными, то также получите пользу от дополнительного испарения при высыхании на воздухе", – пишет автор.

12. Изменить график

Можно изменить график, чтобы избегать напряженных занятий в самые жаркие часы. Если вы можете работать в офисе с кондиционером, то, как отмечается, дорога на работу в жару обычно стоит этого дневного комфорта.

Ранее УНИАН писал о простом трюке, который используют в Греции, чтобы охладить дом. Там пластиковые бутылки наполняют примерно на 80% водой и замораживают на ночь. На следующий день эти блоки льда превращаются в пассивные охладители. Если разместить их перед вентилятором, воздух будет проходить по замерзшей поверхности, благодаря чему температура в непосредственной близости будет снижаться на один-два градуса в течение короткого времени.

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