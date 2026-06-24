Спектор прокомментировал обыски и заявил об отсутствии связей с пророссийскими силами, – СМИ

Украинский бизнесмен, совладелец ООО "ИнвестБуд Гарант" и ООО "К.А.Н." Александр Спектор прокомментировал проведенные ранее обыски и заявил, что отвергает любые обвинения в содействии лицам, подпадающим под санкции, или пророссийским силам. По его словам, во время полномасштабной войны компании, совладельцем которых он является, уплатили в бюджет более 813 млн грн налогов, пишут "Украинские новости".

По словам Спектора, основанием для проведения обыска 2 июня 2026 года стала версия следствия о его якобы содействии пророссийскому деятелю в уклонении от санкций.

"Я отвергаю все потенциальные обвинения в совершении каких-либо уголовных правонарушений. Я никогда не имел никакого отношения к каким-либо пророссийским силам, включая Виктора Медведчука, которые ведут подрывную деятельность в Украине и представляют угрозу суверенитету и государственности Украины", – заявил бизнесмен.

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Он также подчеркнул, что никогда не имел совместных бизнес-проектов или финансовых связей с представителями пророссийских сил.

"У меня никогда не было с представителями пророссийских сил никаких совместных бизнес-проектов, финансовых связей, и я никогда не поддерживал их в их противоправной деятельности", – отметил Спектор.

Бизнесмен отдельно прокомментировал деятельность компаний, совладельцем которых он является. По его словам, весь доход ООО "ИнвестБуд Гарант" направляется на нужды, связанные с содержанием ТРЦ Blockbuster Mall.

"Сам ТРЦ Blockbuster Mall не приносит прибыли и не выплачивает дивиденды, поэтому финансирование каких-либо лиц за счет работы этого ТРЦ невозможно", – подчеркнул он.

По данным Спектора, с марта 2022 года по июнь 2026 года ООО "ИнвестБуд Гарант" уплатило в государственный бюджет более 332 млн грн налогов.

В то же время ООО "К.А.Н.", в управлении которого находится бизнес-центр Senator в Киеве, по его словам, имеет прозрачную корпоративную структуру и не совершало никаких действий в пользу лиц, подпадающих под санкции.

"С 2021 года по июнь 2026 года ООО "К.А.Н." уплатило налоги в размере более 481 млн грн и никогда не помогало каким-либо лицам, подпадающим под санкции, обходить финансовые ограничения", – отметил он.

Спектор также подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения России его компании оказывали поддержку украинским военным.

"С начала полномасштабного вторжения мои компании регулярно перечисляют средства на официальные счета Сил обороны Украины, а также закупают и передают отдельным воинским частям снаряжение и оборудование", – сообщил бизнесмен.

Отдельно он заявил, что продолжает работать и инвестировать в Украине.

"Все годы войны я остаюсь в Украине, продолжаю работать, инвестировать в украинскую экономику, создавать рабочие места и платить налоги. У меня никогда не было никаких связей с российским бизнесом во время войны, и мне нечего скрывать", – подчеркнул Спектор.

Он добавил, что сотрудничает со следствием и положительно оценивает работу правоохранительных органов.

"По моему убеждению, следователи Службы безопасности Украины ведут себя корректно и в соответствии с законом. На данный момент у меня нет никаких претензий к их работе. Я гарантирую полное сотрудничество с правоохранительными органами и полное содействие в установлении истины", – заявил бизнесмен.

По словам Спектора, он рассчитывает на объективность расследования.

"Я нормально отношусь к тому, что правоохранительные органы должны выяснить все обстоятельства. Надеюсь, что следствие будет справедливым и объективным, а правда о моей непричастности к какому-либо содействию пророссийским силам в уклонении от санкций будет установлена", – подытожил он.

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