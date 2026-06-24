Инжир в саду: почему наши предки держали это дерево подальше от дома

Мудрость поколений оказалась не суеверием, а вполне рациональным решением – и вот что за этим стоит.

Есть растения, которые кажутся идеальными для сада, но на самом деле представляют серьезную угрозу для вашего дома. Инжир – именно такой случай. Об этом пишет венгерское издание Blikk.

Инжирное дерево привлекает и густой кроной, и сладкими плодами. Казалось бы – идеальный кандидат для приусадебного участка. Но наши предки говорили: сажать его вплотную к дому не стоит, и на то есть вполне конкретная причина.

Как стало известно, главная проблема – корневая система инжира. Она чрезвычайно развита и неустанно тянется туда, где есть влага. Если дерево растет слишком близко к зданию, корни способны находить мельчайшие трещины в бетоне, проникать под фундамент и постепенно разрушать конструкцию – особенно там, где почва влажная.

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Не меньшую опасность представляют подземные коммуникации. Корни инжира могут проникать в водопроводные и канализационные трубы, давить на них изнутри, а это уже – засоры, повреждения и дорогостоящий ремонт.

Именно поэтому опытные садоводы советуют выращивать инжир на краю сада, подальше от стен, фундамента и любых подземных сетей.

Народная мудрость тоже не молчала. В некоторых регионах считали, что фиговое дерево во дворе приносит беспокойство в дом. Научного обоснования у этого нет, но пословица "где есть фиговое дерево – там корни глубже, чем ум" намекала именно на неукротимую силу этого растения.

Ранее эксперты рассказали об опасности обычной акации.

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