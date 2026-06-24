Исторические споры с Польшей: украинцы ответили, как их лучше разрешить

Согласно результатам, 5 % украинцев поддерживают конфронтационный подход к решению исторических споров.

90% украинцев поддерживают конструктивный подход к решению исторических споров с Польшей, а треть рассчитывают, что с помощью совместных комиссий историков, а не политиков, можно достичь консенсуса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

В ходе опроса респондентам задавался вопрос: "Между Польшей и Украиной существуют споры по вопросам истории. Какой подход Вы поддерживаете больше всего?". Большинство (57%) ответили, что разделяют прагматичный взгляд, согласно которому каждая нация может иметь своих героев, и другим нациям не следует вмешиваться.

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В целом, как показал опрос, лишь 5% украинцев разделяют конфронтационный подход к решению исторических споров. Также только 1% ожидает, что Украина должна подчиниться Польше в этих вопросах, и в то же время лишь 4% украинцев ожидают, что Польша должна подчиниться Украине.

"Результаты наших опросов показывают, что, во-первых, украинское общество достаточно зрело и конструктивно подходит к вопросам исторических споров с Польшей. Почти все украинцы против навязывания Украине польского взгляда на общую историю, и в то же время лишь небольшая часть украинцев хочет навязать Польше украинский взгляд", – прокомментировал результаты исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

В то же время, во-вторых, по его словам, в украинском обществе нет антипольских настроений, и даже в 2025 году, после избирательной кампании в Польше с антиукраинскими лозунгами, мы не наблюдали существенного ухудшения отношения к полякам.

Метод проведения исследования

Опрос проведен 17–23 июня методом телефонных интервью (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Всего было опрошено 1005 респондентов. В опросе приняли участие взрослые (в возрасте 18 лет и старше) граждане Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемых властями Украины (при этом часть респондентов – это ВПЛ, переехавшие с оккупированных территорий), а также опрос не проводился среди граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Дипломатический скандал между Украиной и Польшей – что известно

Как сообщал УНИАН, спор возник после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

После возмущения в польском обществе их лидер Кароль Навроцкий лишил президента Украины Ордена Белого Орла. Он заявил, что в польско-украинских отношениях "есть границы, которые нельзя переступать".

Впоследствии Зеленский вернул орден.

Сейчас уже известно, что Зеленский не приедет в Гданьск на Конференцию по вопросам восстановления Украины (URC 2026), которая состоится 25-26 июня. Украину на мероприятии будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко.

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