Профессиональные реформаторы и эксперты за 1500 евро в день: СМИ раскрыли детали грантов на реформу судов на 120 млн евро

По данным автора материала, большая часть средств так и не поступала на прямые счета украинских государственных органов.

За 5 лет на реформирование украинской судебной системы "общественными активистами" было освоено до 120 млн евро грантов. Львиную долю бюджетов составили гонорары "экспертов" в размере 500-1500 евро в день, мониторинги, буклеты и круглые столы. Об этом написала "Судебно-юридическая газета".

"За последние 5 лет, по подсчетам независимых аудиторов и данным мониторинга профильных министерств, ЕС, в частности, через флагманские грантовые проекты, США - через программы USAID "Справедливость для всех" - и Совет Европы в совокупности направили на реформирование украинской судебной системы и органов прокуратуры от 80 до 120 миллионов евро", - говорится в публикации.

По данным автора материала, большая часть средств никогда не поступала на прямые счета украинских государственных органов. Нахождение значительной части ресурсов вне национальной системы финансового учета и аудита неизбежно ставит под сомнение прозрачность, эффективность и конечную результативность таких программ, отметил он.

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В результате, по его словам, возникает замкнутая экосистема.

"До 60-70 % бюджета отдельных программ тратится на оплату труда "экспертов". Гонорары таких специалистов могут составлять от 500 до 1500 евро за один рабочий день. Остальные средства распределяются в виде субгрантов среди ограниченного, почти закрытого круга украинских неправительственных организаций и аналитических центров. Деньги уходят на бесконечный мониторинг, разработку альтернативных стратегий развития, проведение круглых столов и выпуск ярких буклетов", - написал он.

В результате, как сообщается в публикации, уже сформировался устойчивый слой профессиональных "реформаторов", чье личное финансовое благосостояние напрямую зависит от того, чтобы реформа никогда не заканчивалась.

"Если прокуратура или судебная система наконец станут стабильными, предсказуемыми и полностью реформированными - доноры перестанут выделять деньги, проекты закроются, а получатели грантов лишатся своих сверхприбылей", - подводится итог в материале "Судебно-юридической газеты".

Как сообщалось ранее, в Украине антикоррупционные активисты и другие общественные деятели в 2025 году растратили 797 млн грн международной технической помощи. Наибольшие суммы освоили: Центр экономической стратегии - 120 млн 247 тыс. грн, "Трансперенси Интернешнл Украина" - 88 млн 373 тыс. грн, Центр информации о правах человека "ZMINA" - 82 млн 364 тыс. грн, Институт массовой информации - 61 млн 173 тыс. грн, Фонд "DeJure" - 53 млн 352 тыс. грн, Центр противодействия коррупции - 51 млн 499 тыс. грн.

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