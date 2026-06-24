Беларусь приступила к проведению мобилизационных учений

В Гродненской области Беларуси до начала июля будут проверять данные около двух тысяч военнообязанных и проводить подготовку резервистов.

В Беларуси начались мобилизационные учения, сообщило Министерство обороны Беларуси.

По данным ведомства, с 20 июня военный комиссариат Ошмянского района Гродненской области проводит проверку и актуализацию данных военнообязанных. Для этого граждан вызывают в пункты предварительного сбора.

В ходе мероприятий сотрудники военкоматов обновляют учетные документы и уточняют личные данные. Всего планируется охватить около двух тысяч жителей района.

Видео дня

Учения будут проходить поэтапно до 2 июля.

В Минобороны Беларуси отметили, что в ходе сборов будут отрабатываться вопросы доукомплектования военных комиссариатов путем призыва военнообязанных на учебные сборы.

После призыва участники будут проходить подготовку, в ходе которой будут совершенствовать военные навыки, изучать вооружение и военную технику, а также отрабатывать выполнение задач, поставленных руководством учений.

Что предшествовало

Учения проходят в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой. В то же время Беларусь продолжает проводить регулярные военные и мобилизационные мероприятия на фоне войны России против Украины и роста напряженности на восточном фланге НАТО.

По данным WSJ, Россия усиливает политическое и дипломатическое давление на Беларусь, пытаясь расширить ее роль в войне против Украины и потенциально использовать территорию страны для новых операций, включая удары дронами и действия против государств НАТО.

По информации журналистов, в Москве рассматривают два основных сценария: использование Беларуси для усиления ударов по Украине или для проведения гибридных операций против стран НАТО, в частности государств Балтии и Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: