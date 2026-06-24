Очереди на границе: для автобусов, выезжающих из Украины, открыли новый пункт пропуска

Речь идет о пункте пропуска на границе с Румынией.

На границе Украины с Румынией открыли дополнительный маршрут для туристических автобусов. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"С началом туристического сезона в пунктах пропуска Черновицкой области значительно возрастает количество туристических автобусов. Поскольку самым популярным направлением остается украинско-румынская граница, с румынской стороной договорились о временном пропуске автобусов любого размера через пункт пропуска "Дяковцы – Раковец", – говорится в сообщении.

Пограничники подчеркнули, что движение через этот пункт возможно только при выезде из Украины – и будет действовать до конца лета. При этом добавили, что водителям необходимо зарегистрироваться в системе "Е-очередь" и прибыть в пункт пропуска в назначенное время.

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Ситуация на границе

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сказал, что для того, чтобы как можно быстрее проехать границу и не тратить время в очередях, целесообразно делать это в утренние часы в будние дни.

Он отметил, что в будние дни в утренние часы очередей практически нет, лишь на отдельных пунктах пропуска может быть по несколько десятков транспортных средств на выезд, но на большинстве из них очередь отсутствует. Уже ближе к обеду и вечером пассажиропоток увеличивается.

По его словам, в последние дни отмечается рост пассажиропотока не только на пунктах пропуска на границе с Польшей, но и с Венгрией, в частности, у пунктов "Тиса" и "Лужанка".

Он сообщил, что увеличилась нагрузка и в отношении автобусного сообщения, поскольку в весенние месяцы границу на выезд пересекали 350–400 автобусов в сутки, а уже в июне это количество, в частности, в некоторые выходные, достигало 580.

Демченко сообщил, что 50% этого пассажиропотока приходится на границу с Польшей, где и фиксируются самые большие очереди. По его словам, на границу с Молдовой приходится около 20%

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