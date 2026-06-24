В Москве заговорили о мирных переговорах, но отвергли одно из ключевых условий

По словам Лаврова, Россия готова к переговорам в любой момент.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала мирных переговоров. Его слова цитируют росСМИ.

По словам Лаврова, РФ готова к переговорам в любой момент. Однако он добавил, что для этого нужны "серьезные предложения".

Также глава МИД РФ заявил, что Москва не отказывается от контактов с Европой, но хочет "конструктива".

Видео дня

"Если у Европы вдруг появится что-то действительно конструктивное, то, наверное, мы будем готовы послушать", - сказал Лавров.

Кроме того, он заверил, что любое предложение из европейских столиц "будет подвергнуто тщательному анализу".

Путин заговорил о готовности к мирным переговорам

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам, но исключительно на базе так называемых "стамбульских договоренностей" 2022 года. Он добавил, что у него "нет оснований отходить от них".

Также в качестве фундамента для возможных встреч Путин назвал "принципы Стамбула и Анкориджа", так называемые "реалии на земле" и ультимативное выступление в МИД РФ в 2024 году.

Вас также могут заинтересовать новости: