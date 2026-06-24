Поражение Центра космической связи в Московской области: Генштаб привел 'вкусные' подробности

Этот объект используется противником для военной связи.

В подвергшемся удару Центре космической связи (ЦКС) "Дубна" в Московской области пострадало, в частности, антенное оборудование, используемое для спутниковой связи. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, появились новые подтверждения результатов поражения этого российского Центра в ночь на 22 июня.

"Дополнительным анализом данных подтверждено попадание в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также в техническое здание рядом с этой антенной", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, было подтверждено поражение Главного производственно-административного (аппаратно-программного) корпуса с частичным разрушением одной из стен.

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"Этот корпус содержит центральную аппаратную линий связи, оборудование наземного комплекса управления и центральный пульт управления спутниковой сетью", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что этот объект в городе Дубна - крупнейший наземный комплекс спутниковой связи в России. Он используется для военной связи и управления спутниковыми ретрансляторами, которые применяются Министерством обороны России для связи, разведки и координации войск.

Поражение российского ЦКЗ

Как сообщал УНИАН, ранее украинские защитники нанесли удар по Центру космической связи "Дубна" в Московской области России. После атаки на объекте началось масштабное задымление. В то же время подробности об эффективности атаки тогда еще не приводились.

Аналитики Института изучения войны отметили, что Украина продолжает наращивать интенсивность и дальность своей кампании ударов средней и большой дальности по территории России.

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