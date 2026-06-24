Белорусские хакеры сменили главную цель и теперь наносят удары не по Лукашенко, а по России, – Forbes

"Киберпартизаны" активно используют искусственный интеллект для расширения масштабов своей деятельности.

Белорусская оппозиционная группа "Киберпартизаны" смещает акцент с режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и все чаще направляет свою деятельность против России. В настоящее время ее стратегия сосредоточена на российских целях, которые являются более сложными, однако, по словам представителей группы, имеют ключевое значение для будущего суверенитета Беларуси, пишет Forbes.

Основанные после президентских выборов 2020 года в Беларуси, "Киберпартизаны" стали одной из самых известных кибергрупп в Восточной Европе. Среди их самых известных операций – срыв работы Белорусской железной дороги в 2022 году, который затруднил перемещение российских войск во время вторжения в Украину, обнародование документов, связанных с КГБ, и кибероперации против государственных учреждений.

По словам пресс-секретаря Юлианы Шеметовец, в настоящее время группа всё больше сосредотачивает своё внимание на российских целях.

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"Мы планируем опубликовать нашу стратегию в ближайшее время. Все, что мы можем сказать сейчас, – это то, что основное внимание сосредоточено на России. Как только Россия перестанет представлять существенную угрозу суверенитету Беларуси, мы снова перейдем к сосредоточению внимания на Беларуси", – отметила она.

Это изменение заставило организацию взяться за более сложные цели.

"Группа стала более изощренной и масштабной. Сейчас мы атакуем российские сети, которые защищены гораздо лучше", – рассказала пресс-секретарь.

По её словам, количество членов организации за последний год осталось стабильным, поскольку искусственный интеллект стал важным инструментом для расширения масштабов деятельности.

"Мы планируем больше сосредоточиться на разрушительных операциях, направленных против России", – отметила Шеметовец.

Белорусские разведывательные службы, по её словам, продолжают попытки проникнуть в группу и сорвать её деятельность: "Это постоянная угроза, с которой мы регулярно сталкиваемся".

Сотрудничество с белорусским движением сопротивления

"Киберпартизаны" действуют в составе более широкого белорусского движения сопротивления, в которое входит полк имени Кастуся Калиновского – подразделение белорусских добровольцев, воюющих на стороне Украины.

"Мы боремся за Украину. Но мы также понимаем, что Беларусь никогда не будет свободной, пока Россия не утратит контроль над регионом", – отметил командир полка Павел Шурмей.

Для многих белорусских добровольцев война – это не только защита Украины, пишет издание. Они считают поражение России необходимым условием для политических перемен в своей стране.

"Победа для Украины – это победа для Беларуси. Только после того, как Россия будет побеждена, мы сможем надеяться на отстранение Лукашенко", – сказал Шурмей.

По его словам, "Киберпартизаны" оказывают практическую поддержку белорусским бойцам.

"Киберпартизаны очень помогают. Они всё проверяют. Если нам нужно подтвердить информацию, мы обращаемся к ним", – рассказал он.

Беспокойство Минска

В Минске эту угрозу воспринимают всерьёз. По словам директора белорусского аналитического центра "Центр новых идей" Алеси Рудник, белорусские власти возбудили сотни уголовных дел против граждан, которых обвиняют в поддержке Украины, а также преследуют активистов, причастных к документированию военной деятельности и оказанию помощи белорусским добровольцам.

Что сейчас происходит в Беларуси

Ранее белорусская оппозиция передала МИД Украины отчет о системной подготовке режима Лукашенко к войне. В документе, подготовленном Объединенным переходным кабинетом Беларуси (ОПК), было выделено восемь ключевых признаков милитаризации страны.

Также издание The Wall Street Journal писало о том, что Россия оказывает давление на Беларусь, чтобы расширить фронт по двум сценариям. Отмечалось, что Москва хочет втянуть Беларусь в войну в качестве плацдарма для ударов по Украине или гибридных операций против стран НАТО, усиливая давление на режим Лукашенко.

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