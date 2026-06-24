Официальная позиция ООО 'Ланита Инвест' по поводу ситуации вокруг ТРЦ Ocean Plaza

ООО "Ланита Инвест" как миноритарный совладелец ТРЦ Ocean Plaza поддерживает усилия Фонда государственного имущества Украины и его главы Дмитрия Наталухи, направленные на проведение открытой, конкурентной и прозрачной продажи актива. Мы надеемся, что процессуальные действия Национальной полиции и Офиса Генерального прокурора, связанные с проверкой обстоятельств подготовки ТРЦ Ocean Plaza к приватизации, не повлияют на сроки проведения аукциона, важного как для государства, так и для дальнейшего развития торгового центра.

Мы считаем, что Фонд государственного имущества Украины и Министерство экономики движутся в правильном направлении и последовательно работают над тем, чтобы обеспечить государству наилучший финансовый результат. Правильным шагом также станет актуализация балансовой стоимости актива как стандартный элемент надлежащей подготовки к прозрачной продаже в соответствии с действующими процедурами. Это позволит зафиксировать актуальную экономическую базу для формирования инвестиционного предложения, уменьшить пространство для спекуляций вокруг стоимости актива и укрепить позицию государства во взаимодействии с рынком.

Мы также поддерживаем решение сформировать лот, в который войдут государственная доля и обязательства по кредиту. Такая структура делает предложение более понятным и прозрачным для потенциального инвестора. Для дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности Ocean Plaza целесообразно также рассмотреть возможность формирования полноценного лота, который будет предусматривать приобретение доли миноритарного совладельца. Это позволит потенциальному инвестору консолидировать актив, минимизировать корпоративные риски и обеспечить эффективное управление им после приобретения.

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ООО "Ланита Инвест" рассматривает возможность продажи своей доли при условии получения надлежащего и экономически обоснованного коммерческого предложения. Как государство, так и миноритарный совладелец заинтересованы в сохранении стоимости Ocean Plaza и скорейшем проведении прозрачной приватизации. Рядом завершается строительство нового крупного торгового центра, что существенно усилит конкуренцию за арендаторов.

Безусловно, приход нового частного владельца создаст условия для более гибкого и эффективного управления ТРЦ. Государственная модель управления объективно предполагает многоуровневую систему согласования решений, что в нынешних непростых рыночных условиях затрудняет оперативное управление активом и быстрое реагирование на потребности арендаторов и изменения конкурентной среды.

Хотим также добавить, что на протяжении всего периода совместного владения активом с государством дивиденды не распределялись и не выплачивались ни частному, ни государственному совладельцу. Средства, генерируемые ТРЦ, направлялись на выплату процентов по кредиту. Соответствующие платежи поступали в Фонд как кредитору и направлялись государством на поддержку Сил обороны Украины.

ООО "Ланита Инвест" поддерживает дальнейшие шаги Фонда по актуализации оценки актива, формированию целостного инвестиционного предложения и проведению открытого конкурентного аукциона. Мы убеждены, что конструктивное взаимодействие государства и совладельцев позволит сохранить максимальную стоимость Ocean Plaza, обеспечить его дальнейшее развитие и получить наилучший финансовый результат для государства.