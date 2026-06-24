Rockstar объявила цены на GTA 6: в Ultimate Edition войдет много эксклюзивного контента

Геймеры, которые оформят предзаказ, смогут скачать игру уже 12 ноября, чтобы поиграть в нее в первые минуты релиза 19 ноября.

Предзаказы на долгожданную Grand Theft Auto 6 начнутся 25 июня в полночь. Разработчики сообщили детали на своем официальном сайте.

Отмечается, что геймерам предложат базовое издание игры и издание Ultimate Edition, которое будет включать в себя много дополнительного контента. В частности, обладатели издания Ultimate Edition получат эксклюзивную коллекцию премиум-транспорта, оружия и одежды.

Также Ultimate Edition будет включать дополнительные активности и события, интегрированные во все аспекты сюжетной истории Джейсона и Люсии. Кроме того, разработчики обещают дать покупателям максимального издания стартовый набор для многопользовательской игры, включая внутриигровую валюту, эксклюзивные для онлайн-режима автомобили, оружие и одежду.

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Стоит отметить, что полная кастомизация автомобилей, все тату-салоны и парикмахерские будут доступны только в издании Ultimate Edition.

За оформление предзаказа или покупку игры до 20 ноября геймеры получат набор Vintage Vice City Pack, который будет включать винтажный автомобиль Vapid Stanier 1955 года и дополнительный гараж рядом с культовым районом Оушен-Бич, который известен по Grand Theft Auto: Vice City, роскошные наряды и прически для Джейсона и Люсии, а также эксклюзивный узор для оружия. Бонусом также станет один месяц бесплатной подписки GTA+.

Геймеры, которые оформят предзаказ, смогут скачать игру уже 12 ноября, чтобы поиграть в нее в первые минуты релиза 19 ноября. Коробки с физическими копиями игры также будут содержать код для скачивания и появятся в продаже 12 ноября.

Стоимость базового издания Grand Theft Auto 6 обойдется в 80 долларов. За издание Ultimate Edition придется заплатить 100 долларов. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series X/S.

Кроме того, разработчики опубликовали большую порцию новых скриншотов. Они демонстрируют персонажей, автомобили и часть игрового мира.

Хакеры объявили о взломе Rockstar Games

Ранее известная хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе части инфраструктуры разработчиков Grand Theft Auto 6 и потребовала выкуп. Они утверждали, что в их распоряжении оказались внутренние материалы компании, включая финансовые отчеты, маркетинговые планы, контракты с Sony, Microsoft, актерами озвучки и другая информация.

Хакеры угрожали выложить данные в открытый доступ, если от Rockstar не последуют выплаты.

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