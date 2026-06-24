В 1200 км от фронта: Генштаб сообщил об ударах по заводам РФ в Оренбургской области

Речь идет о газоперерабатывающем и гелиевом заводах.

В Оренбургской области на расстоянии более 1200 км от линии боевого столкновения были поражены газоперерабатывающий завод и единственный в России гелиевый завод. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что удары в ночь на 24 июня нанесли подразделения Сил обороны Украины.

"На территории предприятий зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Генштабе сообщили, что Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и Оренбургский гелиевый завод (ОГЗ) образуют единый комплекс.

В частности, Оренбургский ГПЗ - один из крупнейших в мире газохимических комплексов, введенный в эксплуатацию в 1974 году (построен с участием иностранцев).

Мощность объекта - 45 млрд куб. м газа в год; на завод приходится 60 % всего газа, перерабатываемого "Газпром переработка". Этот завод производит очищенный природный газ и серу (которая, в частности, используется для производства взрывчатки и черного пороха).

В Генштабе отмечают, что ОГЗ забирает очищенный безсернистый газ и методом глубокого охлаждения извлекает из него наиболее ценные компоненты - гелий (инертный газ, используемый в жидкотопливных двигателях ракет и системах наведения) и этан (который является ключевым компонентом сырья для синтеза спецпластиков, кабельной изоляции для авиации и ключевых пластификаторов для твёрдых ракетных топлив и порохов).

Другие удары по России

Как сообщал УНИАН, дроны нанесли удары по двум аэродромам в Крыму. В частности, бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ в ночь на 24 июня нанесли успешные удары по средствам противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива, а также по инфраструктуре военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское" на временно оккупированной территории АР Крым.

В результате спецоперации на военном аэродроме "Саки" были поражены четыре ангара для хранения авиационной техники.

Также вблизи Керчи были поражены две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400, а также два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Отмечается, что это уже четвертый "Панцирь-С1", пораженный "Альфой" СБУ в этом районе.

Вас также могут заинтересовать новости: