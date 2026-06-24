В Кремле попытались оправдаться из-за украинских ударов по России

Песков утверждает, что российские военные продвигаются по всему фронту.

В Кремле заявили, что ситуация для Украины на линии боевого столкновения якобы "ухудшается с каждым днем", поэтому, мол, Киев "огрызается как может".

Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал украинские удары по территории России. Его слова передали российские пропагандистские СМИ.

"Динамика очевидна: наши военные продвигаются по всему фронту. И в определенный момент начнутся уже необратимые процессы для "киевского режима"", – сказал Песков.

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Комментируя удары по российской территории, пресс-секретарь заявил, что Киев "сопротивляется как может". Последствия же таких ударов, заверил он, Москва пытается минимизировать, и этим якобы круглосуточно занимаются российские военные и другие ведомства.

Также он в очередной раз заговорил о ядерном оружии, которое, по его словам, "защищает сейчас мир от глобальной войны".

"Собственно, кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире... Все же ядерное сдерживание действует. Мы в Российской Федерации это однозначно понимаем, и на данный момент это является краеугольным камнем международной безопасности", – добавил Песков.

Украинские удары по РФ и оккупированным территориям

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 18 июня украинские дроны нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту массированную атаку, отметил, что это "вполне справедливый ответ на российские удары по нашим городам и населенным пунктам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину".

Также недавно Силы обороны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное в Крыму. В результате удара дронов, по данным военных, разрушено железнодорожное полотно, а также произошло обрушение одного из пролетов.

Кроме того, в ночь на 24 июня дроны нанесли массированный удар по Крыму, в результате чего Севастополь погрузился в блэкаут. Назначенный Россией "губернатор" города Михаил Развожаев подтвердил атаку беспилотников на энергетическую инфраструктуру. Вероятно, главной целью атаки стала Балаклавская теплоэлектростанция – один из ключевых объектов энергосистемы Крыма.

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