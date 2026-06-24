До +38°: синоптик назвал точную дату, когда Украину накроет адская жара

Жарко будет и в Киеве, но только до 32–34 градусов.

В субботу-воскресенье, 27-28 июня, в западных областях Украины местами будет сильная жара +35°...+38°. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отвечая на вопрос о ожидаемой на выходных жаре в Украине.

"27-28 июня в западных областях местами будет сильная жара +35°...+38°. Это будут локальные повышения температуры, но по всей территории Украины в целом ожидаем +27°...+34°", – сообщил он.

В то же время, по словам синоптика, в восточных областях Украины будет немного прохладнее, +23°...+28°.

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Что будет перед жаркими выходными – прогноз

"В течение этой недели на юге страны температура поднимется до 32 градусов, в Закарпатье и Прикарпатье", – сказал Семилит.

Зажарится ли на выходных и столица?

Кроме того, в Киеве в субботу, 27 июня, будет +28°...+30°, а в воскресенье температура поднимется до +32°...+34°.

Как бороться с жарой дома – советы

Как сообщалось, эксперт по бытовым системам Питер Ноулз в связи с проблемой духоты в квартире советует вечером вешать перед открытым окном влажную простыню. Так воздух, проходящий через ткань, будет естественным образом охлаждаться, что поможет снизить температуру в комнате.

Помимо прочего, эксперт также советует заменить старые лампы накаливания на светодиодные. Ведь они выделяют значительно меньше тепла и помогают поддерживать более комфортную температуру в доме.

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