На Земле обнаружили следы катастрофы, которая произошла 3 миллиарда лет назад: что известно

По оценкам ученых, диаметр кратера может достигать 100 километров.

Гигантский кратер в Западной Австралии образовался в результате падения астероида около 3 миллиардов лет назад. К такому выводу пришли ученые, применив метод датировки минералов, сообщает New Scientist.

Если результаты подтвердятся, это будет самый древний из известных ударных кратеров на Земле. В то же время другие исследователи ставят под сомнение предложенный возраст структуры.

Речь идет о кратере Норт-Пол-Доум (North Pole Dome), также известном как ударная структура Миралга (Miralga impact structure). Впервые его описали в 2025 году Крис Киркланд из Университета Кертина в австралийском Перте и его коллеги. По их оценкам, диаметр кратера может достигать 100 километров, говорится в статье.

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Следы древнего удара

Киркланд и его команда обнаружили слой пород с так называемыми конусами разрушения (shatter cones) - характерными конусообразными структурами, которые образуются только после сверхмощных ударных событий, в частности падения астероидов.

В своём первом исследовании учёные не проводили прямой датировки этих пород. Вместо этого они сопоставили их с породами в верхних и нижних слоях, возраст которых уже был определен, и предположили, что столкновение произошло примерно 3,47 миллиарда лет назад.

Если бы эта оценка оказалась верной, кратер был бы более чем на 1,2 миллиарда лет старше кратера Яррабубба на юге Западной Австралии, который в настоящее время считается самым древним достоверно датированным астероидным кратером на Земле.

Кроме того, это был бы единственный известный след удара из архейского эона - периода, когда Земля представляла собой огромный, но крайне негостеприимный водный мир.

Однако другая группа ученых, в которую входил также исследователь из Университета Кертина Аарон Кавоси, решительно оспорила датировку в 3,47 миллиарда лет.

На основании собственного анализа пород они пришли к выводу, что удар произошел не ранее чем 2,77 миллиарда лет назад.

Теперь команда Киркланда заявила, что ей удалось непосредственно определить возраст перекристаллизованных минералов в пределах кратера, содержащих конусы разрушения.

"Теперь мы фактически заглянули внутрь самих пород и попытались найти минералы, которые непосредственно отреагировали на удар, а не полагаться только на косвенные сопоставления", - объяснил Киркланд.

Два "минеральных часы"

Учёные использовали метод уран-свинцового датирования, основанный на скорости радиоактивного распада урана в свинец. Таким образом они определили возраст цирконов внутри конусов разрушения. Эти минералы перекристаллизовались под воздействием колоссальной энергии астероидного удара.

Кроме того, исследователи проанализировали апатит - минерал, который, вероятно, сформировался в гидротермальной системе, образовавшейся под воздействием тепла после столкновения.

И цирконы, и апатиты показали примерно одинаковый результат - около 3,02 миллиарда лет.

"Теперь у нас есть доказательства того, что 3 миллиарда лет назад через эти породы циркулировала очень горячая вода, а также свидетельства чрезвычайно необычного процесса нагрева и перекристаллизации", - сказал Киркланд.

По словам исследователя, ни один другой известный геологический процесс - например, горообразование или региональный метаморфизм - не может легко объяснить изменения, обнаруженные в минералах.

Он подчеркнул, что нет доказательств того, что около 3,02 миллиарда лет назад эта местность подвергалась нагреванию или деформации в результате таких процессов.

"Единственный процесс, который мы можем связать с этими минералогическими изменениями, - это удар. Таким образом, лучшие из имеющихся доказательств свидетельствуют об ударе возрастом около 3 миллиардов лет, и это, безусловно, самый древний ударный кратер на планете", - отметил ученый.

Впрочем, Кавоси положительно оценил тот факт, что авторы отказались от прежней оценки в 3,5 миллиарда лет, однако не согласился с новой датировкой.

"Хотя меня радует, что авторы отказались от своей гипотезы 2025 года о "ударе 3,5 миллиарда лет назад", я не думаю, что они привели убедительные доказательства и в пользу версии об ударе 3,02 миллиарда лет назад", - заявил он.

Кавоси отметил, что конусы разрушения отчётливо прослеживаются и в более молодых породах возрастом 2,77 миллиарда лет. Это означает, что сам удар должен был произойти уже после их формирования.

Его позицию поддержал исследователь Йельского университета Алек Бреннер, который также критиковал первую версию работы.

"Хотя новое исследование отвергает это наблюдение, ссылаясь на то, что эти породы "не были датированы", они совершенно однозначно соотносятся с соседними породами, возраст которых уже установлен", - сказал Бреннер.

В то же время Киркланд настаивает, что ключевое преимущество нового исследования заключается именно в прямой датировке минералов внутри ударно-измененных пород.

"Аргумент о более молодом возрасте до сих пор основывается на косвенных сопоставлениях недатированных пород, в значительной степени полученных благодаря спутниковому картированию, а не на прямых геохимических или геохронологических данных. Теперь у нас есть два независимых "минеральных часы" из самих ударных пород, которые показывают одинаковый результат. Именно поэтому прямое датирование имеет такое значение", - объяснил он.

Другие исследования ученых

Напомним, по словам исследователей, на ночном небе Земли в ближайшее время может появиться яркая "новая звезда". Это результат взрыва в звездной системе T Coronae Borealis, который происходит примерно раз в 80 лет.

Речь идет о термоядерном взрыве на поверхности белого карлика, который периодически "похищает" материал у звезды-компаньона - красного гиганта. Во время взрыва яркость T CrB может резко возрасти - это позволит заметить явление даже без телескопа.

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