В Броварах "титушки" силой выселили семью за долги (видео)

Об этом сообщил нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко.

Он также обнародовал соответствующее видео. В описании к записи говорится, что выселение семьи с тремя детьми провела компания "Кей Колект".

"Никакие частные лица, никакие "титушки" не имеют права применять силу к лицу, которое проиграло суд и должно оставить свое место жительства! Применять силу в ходе проведения действий по исполнению судебных решений могут только уполномоченные на то Законом лица!", - прокомментировал Геращенко видео.

Читайте такжеНалоговая реформа, которая убивает будущее

Он сообщил также, что обратился к руководству Национальной полиции в Киевской области с требованием дать правовую оценку действиям лиц в гражданской одежде, запечатленным на видео и применявшим силу к выселяемым лицам.

Читайте такжеСегодня не стало больше зла, сегодня стало гораздо меньше добра - епископ Климент (интервью)

"В том числе, дать оценку бездействию представителей местного отделения полиции, которые должны были бы выехать на вызов и прекратить незаконные действия лиц, неуполномоченных на выселение", - уточнил Геращенко.