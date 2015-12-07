В Броварах "титушки" силой выселили семью за долги (видео)
В городе Бровары Киевской области группа лиц, нанятая одной из коллекторских компаний, провела брутальное выселение должников из жилого дома по улице Дорошенко, 45.
Об этом сообщил нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко.
Он также обнародовал соответствующее видео. В описании к записи говорится, что выселение семьи с тремя детьми провела компания "Кей Колект".
"Никакие частные лица, никакие "титушки" не имеют права применять силу к лицу, которое проиграло суд и должно оставить свое место жительства! Применять силу в ходе проведения действий по исполнению судебных решений могут только уполномоченные на то Законом лица!", - прокомментировал Геращенко видео.
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Он сообщил также, что обратился к руководству Национальной полиции в Киевской области с требованием дать правовую оценку действиям лиц в гражданской одежде, запечатленным на видео и применявшим силу к выселяемым лицам.
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"В том числе, дать оценку бездействию представителей местного отделения полиции, которые должны были бы выехать на вызов и прекратить незаконные действия лиц, неуполномоченных на выселение", - уточнил Геращенко.