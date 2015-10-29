Порошенко: 9 украинских героев освобождены из плена

Об этом он написал в Twitter.

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"Друзья, хорошая новость - 9 украинских Героев сегодня освобождены из плена. Слава Украине!", - отметил президент.

Как сообщалось, по последним данным СБУ, в плену у боевиков находится около 153 человек. В последнее время обмен пленными приостановился, стороны конфликта на Донбассе обвиняют друг друга в срыве обмена.

Освобождение и обмен пленными является одним из условий минских соглашений.