В "ДНР" заявили, что на боевиков обменяют 4 украинских военных – источник

Об этом, ссылаясь на близкий к переговорному процессу источник, пишет один из информресурсов боевиков.

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"На обмен пленными будут предоставлены украинской стороне четверо силовиков. Один из них был в нацбатальоне "Айдар" еще один был взят на территории Донецкого аэропорта", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось, по последним данным СБУ,в плену у боевиков находится около 153 человек. В последнее время обмен пленными приостановился, стороны конфликта на Донбассе обвиняют друг друга в срыве обмена.

Освобождение и обмен пленными является одним из условий минских соглашений.