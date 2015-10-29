В "ДНР" заявили, что на боевиков обменяют 4 украинских военных – источник
09:43, 29 октября 2015Общество
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Планируется, что обмен пленными состоится сегодня.
REUTERS
Об этом, ссылаясь на близкий к переговорному процессу источник, пишет один из информресурсов боевиков.
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"На обмен пленными будут предоставлены украинской стороне четверо силовиков. Один из них был в нацбатальоне "Айдар" еще один был взят на территории Донецкого аэропорта", - рассказал собеседник агентства.
Как сообщалось, по последним данным СБУ,в плену у боевиков находится около 153 человек. В последнее время обмен пленными приостановился, стороны конфликта на Донбассе обвиняют друг друга в срыве обмена.
Освобождение и обмен пленными является одним из условий минских соглашений.
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