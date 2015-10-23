В Одессе начато уголовное производство по факту присвоения имущества Межрейсовой базы моряков должностными лицами юракадемии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель прокурора области Олег Жученко.

По его словам, производство открыто прокуратурой 21 октября по факту присвоения имущества вышеназванной санаторной базы – зданий, сооружений и земельного участка - должностными лицами указанного вуза, которые вступили в сговор со служащими Фонда госимущества Украины и управляющим санацией ГСК «Черноморское морское пароходство». Последняя является собственником "Межрейсовой базы моряков".

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Производство открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляет следственное управление ГУМВД области.

«На протяжении нескольких лет происходит процесс захвата разными путями санатория «Межрейсовая база моряков», рушатся лечебные и административные корпуса вместе с уникальным оборудованием, балансовая стоимость которого составляет более 4 млн грн. Уточню, что речь о строительстве церковно-приходской школы, которое осуществляет благотворительный фонд», - сказал Жученко.

Как отметил заместитель прокурора, данный благотворительный фонд не имеет никакого прямого отношения к самой Межрейсовой базе. Он акцентировал, что компетентные органы, в том числе, Фонд государственного имущества не предпринимали каких-либо действий, чтобы отстоять объект. «Более того, должные лица ФГИУ даже всячески содействовали этому (захвату – УНИАН)», - сказал Жученко.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года Одесский городской совет разрешил благотворительному фонду «Студенческая церковь» разрабатывать проект землеустройства по отводу земельного участка на территории Межрейсовой базы моряков. Ориентировочная площадь участка, расположенного в курортной зоне - по ул. Пионерская, 30, составляет 1,913 га. Проект предусматривает строительство, эксплуатацию и обслуживание Общеобразовательной церковно-приходской школы.

Благотворительный фонд «Студенческая Церковь» имеет отношение к Национальному университету «Одесская юридическая академия», президент которой - депутат Верховной Рады Сергей Кивалов.

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Архитектурно-градостроительный совет при управлении архитектуры и градостроительства горсовета одобрил план строительства школы, в комплекс которой, помимо 22 классов, вошли актовый зал, оздоровительный комплекс, столовая на 300 мест и православная церковь, а также - спорткомплекс с бассейном и тренажерным залом.

19 сентября 2013 г. начальник регионального отделения ФГИУ в Одесской области Алексей Косьмин заявил, что БФ «Студенческая церковь» заплатил штраф 1,8 млн грн за незаконный демонтаж строения на территории "Межрейсовой базы моряков". По его словам, фонд принял «объект в аренду», и, не получив соответствующего разрешения на производство каких-либо работ, демонтировал его.