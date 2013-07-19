Одесский горсовет вмешался в конфликт депутатов за территорию

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе сессии депутаты разрешили благотворительному фонду «Студенческая церковь» разрабатывать проект землеустройства по отводу земельного участка на территории Межрейсовой базы моряков.

Ориентировочная площадь участка, расположенного в курортной зоне - по ул.Пионерская, 30, составляет 1,913 га. Проект предусматривает строительство, эксплуатацию и обслуживание Общеобразовательной церковно-приходской школы.

В ходе сессии против данного решения выступил депутат горсовета Олег Марков, заявивший, что он не против церковно-приходской школы, а против того, чтобы «школа или студенческий городок были в частных руках».

В результате голосования проект поддержали 77 из 100 присутствующих депутатов горсовета.

Как сообщал УНИАН, сегодня перед началом сессии Одесского городского совета прошли два митинга: за и против строительства церковно-приходской школы на территории Межрейсовой базы моряков. На митинги пришли около 400 человек.

Как пояснил УНИАН один из депутатов горсовета, конфликт происходит из-за участка земли Межрейсовой базы моряков, которая принадлежала Черноморскому морскому пароходству. По мнению источника, на участок в курортной зоне претендуют братья Марковы (депутат горсовета Олег Марков и его родной брат, депутата ВР по мажоритарному округу Игорь Марков) и депутат Верховной Рады Сергей Кивалов.

По данным источника, благотворительный фонд «Студенческая Церковь» имеет отношение к Одесской национальной юридической академии, почетным президентом которой является Кивалов.