Нобелевскую премию мира вручили тунисской политической организации

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Нобелевского комитета.

Документ поясняет, что в "Квартет" входит четыре ключевые организации тунисского гражданского общества.

Читайте такжеЛауреат Нобелевской премии по литературе обвинила Россию во вторжении в Украину

"Благодаря полномасштабному национальному диалогу "Квартет" смог остановить волну насилия в Тунисе, и его роль аналогична функциям конгрессов мира, о которых Альфред Нобель писал в своем завещании", - добавляется в сообщении.

"Благодаря его деятельности стал возможен диалог между гражданами Туниса, политическими партиями и властями", - добавили в Нобелевском комитете.

В релизе отмечают, что "квартет" был создан в 2013 году, когда "процессы демократизации оказались под угрозой разрушения в результате политических убийств и волны общественных протестов, когда страна была на грани гражданской войны".

Читайте такжеНобелевскую премию по химии вручили за восстановление ДНК

Организация сыграла решающую роль, в течение нескольких лет создав в Тунисе конституционную систему государственных гарантий основных прав для всего населения, независимо от пола, политических убеждений или религиозных верований.

Отметим, что на Нобелевскую премию мира в этом году были выдвинути 276 кандидатов, из них около полусотни организаций. Среди наиболее вероятных претендентов на получение премии мира была канцлер Германии Ангела Меркель.

В числе других кандидатов на Нобелевскую премию мира также называли Папу римского Франциска и итальянского священника, уроженца Эритреи, Муссу Зераи. Первого могли отметить премией мира за борьбу с бедностью, второго за масштабную помощь беженцам.

В числе претендентов был экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.

Победителя наградят в декабре. В этом году денежный приз составляет чуть меньше миллиона долларов.

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили пакистанской активистке и борцу за права детей Малале Юсуфзай и индийскому врачу Кайлашу Сатьярти. Он многие годы борется за освобождение детей от рабского труда.