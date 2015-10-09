Нобелевскую премию мира вручили тунисской политической организации
"Квартет национального диалога в Тунисе" внес решающий вклад в создание плюралистической демократии в стране после "жасминовой революции" 2011 года.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Нобелевского комитета.
Документ поясняет, что в "Квартет" входит четыре ключевые организации тунисского гражданского общества.
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"Благодаря полномасштабному национальному диалогу "Квартет" смог остановить волну насилия в Тунисе, и его роль аналогична функциям конгрессов мира, о которых Альфред Нобель писал в своем завещании", - добавляется в сообщении.
"Благодаря его деятельности стал возможен диалог между гражданами Туниса, политическими партиями и властями", - добавили в Нобелевском комитете.
В релизе отмечают, что "квартет" был создан в 2013 году, когда "процессы демократизации оказались под угрозой разрушения в результате политических убийств и волны общественных протестов, когда страна была на грани гражданской войны".
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Организация сыграла решающую роль, в течение нескольких лет создав в Тунисе конституционную систему государственных гарантий основных прав для всего населения, независимо от пола, политических убеждений или религиозных верований.
Отметим, что на Нобелевскую премию мира в этом году были выдвинути 276 кандидатов, из них около полусотни организаций. Среди наиболее вероятных претендентов на получение премии мира была канцлер Германии Ангела Меркель.
В числе других кандидатов на Нобелевскую премию мира также называли Папу римского Франциска и итальянского священника, уроженца Эритреи, Муссу Зераи. Первого могли отметить премией мира за борьбу с бедностью, второго за масштабную помощь беженцам.
В числе претендентов был экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.
Победителя наградят в декабре. В этом году денежный приз составляет чуть меньше миллиона долларов.
В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили пакистанской активистке и борцу за права детей Малале Юсуфзай и индийскому врачу Кайлашу Сатьярти. Он многие годы борется за освобождение детей от рабского труда.