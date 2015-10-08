В Донецкой ВГА разворовывали средства на строительстве оборонительных сооружений Мариуполя

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, организатором аферы был один из руководителей Донецкой областной военно-гражданской администрации, освобожденный от должности летом этого года.

«Злоумышленник давил на руководство местных государственных предприятий для выделения средств якобы на срочное строительство инженерных сооружений. При этом чиновник ссылался якобы на отсутствие средств в государственном бюджете Украины», - сказано в сообщении.

По данным ведомства, он указывал реквизиты коммерческой структуры, на которые госпредприятия должны были перечислить деньги.

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«Таким образом, на счета фирмы, которая не имеет никакого отношения к строительству фортификационных объектов, должны были поступить 1,5 млн грн. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников спецслужбы большую часть платежей удалось отменить. Остальная часть суммы – блокирована на счетах "предпринимателей", - добавили в СБУ.

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Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности бывшего чиновника.