Обычный продукт может обеспечить надежную защиту от непрошеных "соседей".

Осень - это сезон, когда пауки начинают активно искать себе места для зимовки. С первыми холодами они проникают в дома, пробираясь через щели, окна и двери.

Хотя многие виды пауков безвредны, их внезапное появление может вызвать у хозяек неприятные эмоции. УНИАН выяснил, что прогнать их можно и без дорогих химикатов, ведь простое и эффективное решение уже есть на вашей кухне.

Лучшее средство от пауков - обычный уксус

Опытные хозяйки знают, как сделать так, чтобы в доме не было пауков - достаточно превратить уксус в привычный инструмент уборки. Белый уксус - настоящий природный репеллент, а его резкий запах и кислота действуют на насекомых как мощный отпугиватель.

Чтобы приготовить средство, достаточно смешать в пульверизаторе воду и уксус в равных пропорциях. Такая профилактика работает лучше всего - пауки просто не будут рассматривать ваш дом как уютное убежище.

Средство от пауков в доме - где распылять раствор

Главный секрет эффективности заключается не в количестве уксуса, а в том, где именно его использовать. Есть простая хитрость, которая подскажет, как сделать так, чтобы в доме не было пауков - обрабатывайте "точки входа". Сосредоточьте внимание на таких частях домах:

дверные и оконные проемы;

вентиляционные отверстия;

плинтусы и щели в полу;

места, где пауки уже были замечены.

Именно такие зоны становятся естественными "воротами" для проникновения насекомых. Регулярная обработка создает невидимую преграду для них.

Как избавиться от пауков в доме народными средствами

Как мы выяснили, уксус - это лучшее средство от пауков. Его можно использовать в чистом виде, но для большего эффекта и приятного аромата хозяйки часто добавляют эфирные масла. Отлично работают:

масло лаванды;

масло мяты перечной.

Достаточно капнуть 15-20 капель в готовый раствор и распылить в проблемных зонах. Такой микс не только отпугнет пауков, но и наполнит помещение свежим ароматом.

Средство от пауков в частном доме - на что обратить внимание

В частных домах пауки особенно любят подвалы и кладовые, где есть много укромных мест. Поэтому особенно важно регулярно обрабатывать уксусным раствором входные двери, чердачные люки и подвал.

