Осень - это сезон, когда пауки начинают активно искать себе места для зимовки. С первыми холодами они проникают в дома, пробираясь через щели, окна и двери.
Хотя многие виды пауков безвредны, их внезапное появление может вызвать у хозяек неприятные эмоции. УНИАН выяснил, что прогнать их можно и без дорогих химикатов, ведь простое и эффективное решение уже есть на вашей кухне.
- Лучшее средство от пауков - обычный уксус
- Средство от пауков в доме - где распылять раствор
- Как избавиться от пауков в доме народными средствами
- Средство от пауков в частном доме - на что обратить внимание
Лучшее средство от пауков - обычный уксус
Опытные хозяйки знают, как сделать так, чтобы в доме не было пауков - достаточно превратить уксус в привычный инструмент уборки. Белый уксус - настоящий природный репеллент, а его резкий запах и кислота действуют на насекомых как мощный отпугиватель.
Чтобы приготовить средство, достаточно смешать в пульверизаторе воду и уксус в равных пропорциях. Такая профилактика работает лучше всего - пауки просто не будут рассматривать ваш дом как уютное убежище.
Средство от пауков в доме - где распылять раствор
Главный секрет эффективности заключается не в количестве уксуса, а в том, где именно его использовать. Есть простая хитрость, которая подскажет, как сделать так, чтобы в доме не было пауков - обрабатывайте "точки входа". Сосредоточьте внимание на таких частях домах:
- дверные и оконные проемы;
- вентиляционные отверстия;
- плинтусы и щели в полу;
- места, где пауки уже были замечены.
Именно такие зоны становятся естественными "воротами" для проникновения насекомых. Регулярная обработка создает невидимую преграду для них.
Как избавиться от пауков в доме народными средствами
Как мы выяснили, уксус - это лучшее средство от пауков. Его можно использовать в чистом виде, но для большего эффекта и приятного аромата хозяйки часто добавляют эфирные масла. Отлично работают:
- масло лаванды;
- масло мяты перечной.
Достаточно капнуть 15-20 капель в готовый раствор и распылить в проблемных зонах. Такой микс не только отпугнет пауков, но и наполнит помещение свежим ароматом.
Средство от пауков в частном доме - на что обратить внимание
В частных домах пауки особенно любят подвалы и кладовые, где есть много укромных мест. Поэтому особенно важно регулярно обрабатывать уксусным раствором входные двери, чердачные люки и подвал.
