Стало известно, какой фильм получил главную награду - "Золотого льва".

Вчера, 6 сентября, завершился 82-й международный Венецианский кинофестиваль. Жюри назвало победителей во всех категориях.

Главный приз - награду "Золотого льва" - получил фильм американского режиссера Джима Джармуша "Отец мать сестра брат" ("Father Mother Sister Brother"). В нем рассказывается о жизни разных поколений семей в Нью-Йорке, Париже и Дублине. Главные роли сыграли актеры Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Том Уэйтс, Шарлотта Рэмплинг и другие.

А вот "Серебряного льва" за лучшую режиссуру получил тунисский режиссер Каутер Бен Ганьи за ленту "Голос Гинд Раджаб" ("The Voice of Hind Rajab"). В ней рассказывается о последних минутах жизни палестинской девочки в секторе Газа, которая погибла в январе 2024 года.

Победители Венецианского кинофестиваля-2025:

Гран-при жюри - фильм "Голос Хинд Раджаб"

Специальный приз жюри - фильм "Под облаками"

Лучшая мужская роль - актер Тони Сервилло ("Помилование")

Лучшая женская роль - актриса Синь Цзилей ("Солнце встает над всеми нами")

Лучший сценарий - фильм "На работе" сценаристов Валери Донзелли и Жиля Маршана.

Лучший режиссер - Бенни Сефди за фильм "Сокрушительная машина".

