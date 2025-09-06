Сколько именно времени длятся их отношения, остается загадкой.

Украинская блогерша, победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова выходит замуж за футболиста, полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко.

Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте в субботу, 6 сентября. Она опубликовала трогательные фотографии с места, где он ей сделал предложение руки и сердца. Судя по снимкам, футболист устроил ей романтическое свидание:

"Тысячу раз "да". The angels up in the cloud, are jealous knowing we found".

Так Квиткова процитировала слова из песни Алекса Уоррена "Ordinary", которые переводятся как "ангелы на облаках завидуют, зная, что мы нашли".

Видео дня

Отношения Квитковой и Бражко

Точная дата начала их романа остается неизвестной, ведь пара долгое время не афишировала свои чувства.

Первые слухи появились весной 2025 года и уже впоследствии Квиткова публиковала фото с намеками на новые отношения, но лицо возлюбленного скрывала.

В июне они впервые появились вместе публично, а чуть позже Бражко выложил в соцсетях фото, на котором целует Дашу в лоб, подписав его словами "Все мое".

Вас также могут заинтересовать новости: