По данным инсайдеров, актриса очарована его романтическими жестами.

63-летний голливудский актер Том Круз и его новая избранница, 37-летняя звезда Ана де Армас, вышли на новый уровень в отношениях.

Как сообщает Radar Online, пара ищет совместный дом и уже рассматривает роскошные имения в Великобритании и Соединенных Штатах Америки. По словам инсайдеров, актеры размышляют о совместном будущем:

"Он не хочет ждать. Когда Том чего-то хочет, он действует мгновенно. Ему удалось очаровать Ану большими романтическими жестами, и она в восторге".

Круз стремится найти просторное загородное поместье в Великобритании, а де Армас не готова полностью отказаться от жизни в Америке, где у нее есть собственный дом в Вермонте. "Том мечтает о чем-то большом, что станет постоянным местом для семьи", - добавил собеседник.

Несмотря на энтузиазм Круза, друзья актрисы советуют ей не спешить, однако она влюблена и убеждена, что все идет прекрасно.

Роман Тома Круза и Аны де Армас

Роман актеров стал одним из самых громких голливудских возмущений лета 2025 года. Поговаривают, что они сблизились во время светских мероприятий в Лондоне, где Круз проводит немало времени.

Для звезды "Миссии невыполнимой" это первые публичные серьезные отношения после разводов с Николь Кидман, Кэти Холмс и Мими Роджерс.

Ана де Армас ранее была замужем за испанским актером Марком Клотетом, а среди ее известных романов - отношения с Беном Аффлеком.

Сейчас пара активно проводит время вместе в Европе и США, их уже видели в Вермонте, где живет Ана, и в Лондоне, где базируется Круз.

