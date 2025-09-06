Разбираемся, сколько раз кормить кота, чтобы ему хватало и он не переедал.

Сколько раз в день нужно кормить кошку влажным кормом или сухим? Давайте разберемся, каким должен быть режим питания вашего "хвостика", чтобы он был здоровым и активным, не переедал и не оставался голодным.

Как кормить кошку - сколько раз в день

Наверняка, каждый владелец "хвостика" хоть раз, но задумывался - сколько раз в день нужно кормить кошку влажным кормом/сухим? Оставлять ей в миске еду или не нужно?

Однозначного ответа на эти вопросы нет, потому что здесь играют роль несколько факторов:

Видео дня

склонность к набору веса (если животное стерилизовано или кастрировано) или избыток веса;

возраст кошки;

беременность, лактация;

качество корма.

Теперь разберемся, как кормить:

стерилизованным и кастрированным котам, а также животным, склонным к ожирению, еду нужно давать порциями, но не реже двух раз в день;

котов в подростковом возрасте можно тоже кормить два раза в день, но порции должны быть побольше, потому что у них организм растет;

пожилых котов наоборот, кормят чаще, но порции дают меньше;

беременных и кормящих кошек-мам, а также котят кормят от 4 до 6 раз, не ограничивая в еде.

Также много зависит и от качества корма: премиум и супер-премиум-класса более питательные, поэтому ими кошки лучше наедаются и дольше чувствуют сытость.

Бытует мнение, что котам, не склонным к обжорству, можно оставлять еду в миске - мол, они умные и сами решают, когда и сколько им есть. Увы, ветеринары с этим не согласны: оставлять корм в миске не следует по причине того, что он может испортиться, в особенности, если говорить о влажном. Сухой же корм окисляется на воздухе и теряет свои свойства, и также может стать причиной проблем со здоровьем. Поэтому порции "хвостика" должны быть свежими или из холодильника (если это влажный корм), но нагретым до комнатной температуры.

Не забывайте также, что у кошки должен быть доступ к свежей воде (которую сегодня налили в миску) - всегда.

Ранее мы также рассказывали, почему кошки так боятся воды - ветеринары назвали возможную причину.

Вас также могут заинтересовать новости: