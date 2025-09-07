В Австралии обнаружили новый вирус, скрывающийся в летучих мышах

Вирус Salt Gully связан с двумя другими вирусами, один из которых вызвал смертельную эпидемию в прошлом.

В летучих мышах-лисах из Австралии обнаружили новый патоген, который назвали вирусом Salt Gully. Он курсирует среди летучих мышей по меньшей мере 10 лет, и пока нет признаков передачи этого вируса человеку, пишет The Telegraph.

В статье отмечается, что вирус Salt Gully является родственником двух вирусов Nipah и Hendra - эти заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "приоритетными патогенами".

Вирус Nipah впервые обнаружили в Малайзии в 1999 году, когда там возникла эпидемия. Оттуда вирус перекинулся еще в четыре страны, вызвав вспышки заболевания со смертностью до 71%. The Telegraph пишет, что прошлогодняя эпидемия вдохновила Голливуд на создание блокбастера "Заражение".

Видео дня

А вирус Hendra более редкий - его впервые обнаружили в 1994 году. С тех пор было зафиксировано лишь семь случаев заболевания. Он передается от летучих мышей к лошадям и людям, вызывая изнурительные заболевания: у лошадей появляется пена изо рта, а у людей головная боль может перерасти в воспаление мозга, судороги и кому.

Пока нет признаков того, что вирус Salt Gully может заражать людей. Исследователи из национального научного агентства Австралии, Организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO), заявили, что хотя невозможно предсказать вспышки заболевания в будущем, пока "нет оснований для общественной тревоги".

Ученые сравнили вирус Salt Gully с вирусами Hendra и Nipah и обнаружили, что он не содержит тех же клеточных рецепторов - "замка и ключа", которые вирусы используют для проникновения в клетки людей или животных.

Агентство добавило, что это не меняет риска для здоровья, который представляют летучие мыши.

"Salt Gully - еще один пример того, что летучие мыши являются резервуаром многих, многих неизвестных вирусов", - сказал в интервью The Telegraph профессор Линфа Ван, преподаватель программы по новым инфекционным заболеваниям Медицинской школы Дюк-NUS в Сингапуре.

Летучие мыши уже давно имеют плохую репутацию, ведь являются носителями многих патогенов. Но ученые говорят, что это из-за чрезвычайной устойчивости их иммунной системы.

"Это означает, что они могут сосуществовать с целым рядом патогенов - и могут быть ключом к борьбе с воспалительными заболеваниями человека", - пишет издание.

Вирус Salt Gully был обнаружен в образцах летучих мышей, датируемых 2011 годом. Образцы были собраны вблизи австралийского Квинсленда. Кстати, именно в том регионе вирус Hendra перекинулся на людей - болезнь названа в честь пригорода, где она впервые появилась.

Как летучие мыши могут заражать людей

Как писал УНИАН, в Уганде провели исследование, чтобы выяснить путь передачи вирусов от летучих мышей другим животным и людям. Ученые наблюдали за пещерой, в которой живут египетские крыланы - один из видов летучих мышей. Оказалось, что много разных животных охотятся на них прямо в пещере. А это значит, что они контактируют со всеми вирусами и болезнями, которые есть в этой колонии летучих мышей.

Вас также могут заинтересовать новости: