Начальник ГУР отметил, что в Европе знают о такой угрозе.

Россия готовит самую масштабную программу перевооружения с 80-х годов. Уже к 2030-му году РФ может атаковать Европу.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. В интервью в программе "Ход Тузова" на Апостроф TV глава разведки сказал, что по состоянию на сейчас такой угрозы для стран Европы нет.

По его словам, такой прогноз связан с "планами и мечтами" Российской Федерации.

"Они планируют и будут готовиться", – добавил Буданов.

Начальник ГУР добавил, что в Европе знают о такой угрозе. Как они будут на это реагировать – увидим со временем.

"Сейчас готовится масштабная программа развития оружия. Это по сути перевооружение Российской Федерации в период до 2037 года. Ударный темп там до 2030-го года. Это самая масштабная программа со времен 80-х годов. Сейчас она просчитана в сумму около 1,2 трлн долларов сугубо на перевооружение. Это не бюджет Министерства обороны РФ, это сугубо средства на программы модернизации и перевооружения. Это серьезные программы и серьезные средства", – констатировал он.

На Западе готовятся к войне

Le Figaro сообщает, что Франция готовится к возможной войне в Европе. Правительство дало больницам указания подготовиться к сценарию "большого столкновения" до марта 2026 года. Согласно плану, Франция может стать тыловой базой для приема раненых солдат: как французских, так и иностранных.

По мнению командующего войсками США в Европе и главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, надвигается двойной удар со стороны Китая и России, и именно 2027 год "потенциально может стать годом кризиса". Похожие опасения относительно неизбежного нападения России на небольшое государство НАТО сегодня распространены в немецких правительственных кругах.

