Ученые обнаружили редкие сокровища, спрятанные глубоко под землей, их уже планируют добывать в США

Подземные резервуары водорода могут стать новым источником устойчивой энергии.

Существование огромных подземных запасов природного водорода подтвердили ученые из США вместе с коллегами из Оксфордского и Даремского университетов, а также Университета Торонто.

Как пишет Ecoticias, в отличие от традиционного способа производства водорода, когда молекулы воды расщепляют с помощью электричества или ископаемого топлива, эти резервуары образуются естественным путем - в результате реакции воды с богатыми железом породами в древних рифтовых зонах.

В опубликованном в журнале Nature Reviews Earth & Environment исследовании ученые предполагают, что за последние миллиарды лет образовалось достаточно этого газа, чтобы обеспечить человечество энергией на следующие 170 тысяч лет. Поиск таких месторождений базируется на "рецепте", который включает наличие пористых горных пород и геологических ловушек, удерживающих водород под землей. Особенно перспективными считаются около 30 американских штатов, среди которых выделяется Канзас, где могли накопиться большие объемы водорода.

Видео дня

Интерес к теме растет и среди бизнеса: компании Koloma (поддержана Биллом Гейтсом) и Hy-Terra активно инвестируют в поиски. Подобные исследования ведут не только в США. Франция, Австралия и Албания также рассматривают возможности использования подземных водородных резервуаров.

Вместе с перспективами существуют и вызовы: часть водорода потребляют грунтовые микроорганизмы, что уменьшает его доступные объемы, а экономическая целесообразность добычи еще не подтверждена. Впрочем, ученые оптимистичны: если удастся наладить добычу, природный водород может стать одним из самых чистых источников энергии, полностью без выбросов парниковых газов, и снизить зависимость мира от ископаемого топлива.

Больше новостей о добыче водорода

Напомним, что в пустынной местности Техаса нашли колоссальные запасы водорода. Во время бурения изобрели первые образцы, а ежегодная добыча оценивается в 280 тысяч тонн. Это месторождение может вывести США в мировые игроки на рынке зеленой энергетики.

Вас также могут заинтересовать новости: